Στέφανος Τσιτσιπάς: Στους «16» του Αυστραλιανού Όπεν με επιβλητική νίκη

Στα δύο πρώτα ματς του στο Αυστραλιανό Όπεν, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αναγκάστηκε να κάνει την ανατροπή για να συνεχίσει την πορεία του. Αυτή τη φορά φρόντισε να κυριαρχήσει από την αρχή, εξασφαλίζοντας με επιβλητικό τρόπο την πρόκριση για τους «16».

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε με 6-3, 6-0, 6-4 τον Γάλλο Λούκα Βαν Ας και πλέον ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τον Τέιλορ Φριτζ στον τέταρτο γύρο του τουρνουά στο οποίο πέρυσι ο Έλληνας τενίστας έφτασε μέχρι τον τελικό.

Στον πρώτο και τον δεύτερο γύρο του Αυστραλιανού Όπεν ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρέθηκε να χάνει από τον Ζιζού Μπεργκς και τον Τζόρνταν Τόμπσον, αλλά επανήλθε και πήρε τη νίκη. Κάτι που δεν ήθελε να συνεχιστεί.

«Η ομάδα μου προσπάθησε, αλλά στο τέλος είναι δική μου απόφαση αν θα πάρω μπρος ή όχι», αστειεύτηκε στις δηλώσεις που έκανε στο κορτ, μετά την πρόκρισή του στους «16». «Ξεκίνησα στραβά στα δύο προηγούμενα ματς και απλά ήθελα κάτι διαφορετικό αυτή τη φορά. Δεν είναι πάντα εύκολο να αντεπιτεθείς και να δείξεις το καλύτερο τένις σου στο δεύτερο σετ. Ήθελα να δείξω σήμερα αυτόν τον παθιασμένο και αποφασισμένο Στεφ από την αρχή», συμπλήρωσε.

