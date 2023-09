Σώος ο ποδοσφαιριστής της Νις που απειλούσε να πέσει από γέφυρα

Αίσιο τέλος είχε το περιστατικό με έναν ποδοσφαιριστή της γαλλικής Νις, ο οποίος απειλούσε να αυτοκτονήσει πηδώντας από γέφυρα.

Ο λόγος για τον 22χρονο Γάλλο ποδοσφαιριστή Αλεξί Μπεκά Μπεκά, ο οποίος είναι σώος και αβλαβής, όπως μεταδίδουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, μετά την παρέμβαση των μονάδων έκτακτης ανάγκης.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής της Νις σήμερα το πρωί ανέβηκε στο προστατευτικό κιγκλίδωμα της γέφυρας Μανιάν στη Νίκαια και απείλησε να πέσει στο κενό από ύψος 100 μέτρων, πάνω στον αυτοκινητόδρομο Α8.

Μετά από αρκετές ώρες διαπραγματεύσεων, πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τον ποδοσφαιριστή και να τον διασώσουν, ενώ στη συνέχεια απομακρύνθηκε με ασφάλεια από το σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Marca, το περιστατικό φέρεται να σχετίζεται με ερωτική απογοήτευση.

🚨🚨🚨 Alexis Beka Beka has been safely taken by emergency services and is now out of danger. Video was taken around 20 minutes ago.



Our thoughts are with him and his loved ones during this time. This underscores the urgent need for mental health awareness and resources in our… pic.twitter.com/xA1Bur7ws2