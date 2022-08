Σερένα Γουίλιαμς: Νικήτρια στο πρώτο ματς του τελευταίου της US Open - Γεμάτο διασημότητες το γήπεδο

Το βράδυ της Δευτέρας έλαβε χώρα ο πρώτος αγώνας της κορυφαίας τενίστριας, Σερένα Γουίλιαμς στο τελευταίο της τουρνουά US Open, με τους θεατές να μαζεύονται στις εξέδρες κατά χιλιάδες.

Η Γουίλιαμς υποδέχθηκε την αντίπαλό της, Ντάνκα Κόβινιτς, στον πρώτο γύρο των τελικών του τουρνουά, πετυχαίνοντας μια καθαρή νίκη με 2-0 σετ.

Το παιχνίδι της πρωταθλήτριας στη Νέα Υόρκη όχι μόνο προσέλκυσε πλήθος κόσμου αλλά και πολλές διασημότητες οι οποίες εθεάθησαν στις κερκίδες.

Γνωστές προσωπικότητες όπως η Queen Latifah, ο Anthony Anderson, ο Spike Lee και ο Mike Tyson ήταν παρόντες. Στις κερκίδες βρέθηκε και ο επί πέντε χρόνια σύζυγος της Γουίλιαμς, Alexis Ohanian.

Η ηθοποιός, Rebel Wilson εθεάθη επίσης στις κερκίδες με τον υποψήφιο για Όσκαρ ηθοποιό, Hugh Jackman να κάθεται λίγες μόνο σειρές πιο κάτω.

