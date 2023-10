Ολλανδία: Κατέρρευσε μέσα στο γήπεδο ο Μπας Ντοστ

Λίγο πριν από την ολοκλήρωση του ποδοσφαιρικού αγώνα Άλκμααρ - Ναϊμέχεν στην Ολλανδία ο Μπας Ντοστ λιποθύμησε και κατέρρευσε μέσα στο γήπεδο.

Όλοι οι παίκτες έτρεξαν αμέσως πάνω από τον Ολλανδό ποδοσφαιριστή της Ναϊμέχεν για να τον βοηθήσουν. Οι γιατροί των δύο ομάδων μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο προκειμένου να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Ύστερα από λίγα λεπτά ο Μπας Ντοστ αποχώρησε από το γήπεδο με φορείο, με την Άλκμααρ και τη Ναϊμέχεν να αναφέρουν στα social media ότι αποχώρησε έχοντας τις αισθήσεις του.

Λίγο πριν αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο ο Μπας Ντοστ, και ενώ ήταν πάνω στο φορείο, ύψωσε το χέρι του, θέλοντας να στείλει ένα μήνυμα ότι είναι καλά. Στη συνέχεια, ανακοινώθηκε ότι ο αγώνας διακόπτεται.

NEC Nijmegen has confirmed that Bas Dost who collapsed in the game against Az Alkmaar is now conscious pic.twitter.com/zx0pHwG5kb