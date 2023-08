Μουντιάλ γυναικών: Έβαλε το γκολ που έδωσε τον τίτλο στην Ισπανία- Μετά το ματς, έμαθε ότι πέθανε ο πατέρας της

Η Όλγα Καρμόνα με το γκολ της χάρισε στην Ισπανία για πρώτη φορά τον τίτλο σε Μουντιάλ γυναικών. Όμως, λίγο μετά τον τελικό, έμαθε τα τραγικά νέα, ότι πέθανε ο πατέρας της.

Ο πατέρας της ποδοσφαιρίστριας ήταν άρρωστος και άφησε την τελευταία του πνοή την ώρα που η μητέρα της Καρμόνα και άλλοι συγγενείς της ταξίδεψαν στο Σίδνεϊ, προκειμένου να δουν από κοντά τον τελικό του Μουντιάλ γυναικών.

Η οικογένεια ανακοίνωσε στην Καρμόνα την τραγική είδηση μετά τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του τίτλου, σύμφωνα με την ισπανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου.

«Ξέρω ότι μου έδωσες δύναμη να πετύχω κάτι μοναδικό. Ξέρω ότι με παρακολουθούσες απόψε και πώς είσαι υπερήφανος για εμένα. Αναπαύσου εν ειρήνη μπαμπά», έγραψε σε ανάρτησή της η Καρμόνα, φιλώντας το μετάλλιό της.

Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá 🌟❤️‍🩹 pic.twitter.com/Uby0mteZQ3