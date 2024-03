Ηττήθηκε στον τελικό του Indian Wells η Μαρία Σάκκαρη

Ηττήθκε στον τελικό του Indian Wells η Μαρία Σάκκαρη, που πάλεψε με όλες τις δυνάμεις της απέναντι στην Ίγκα Σφιάτεκ.

Η Ελληνίδα τενίστρια ήταν άκρως ανταγωνιστική στο πρώτο σετ, όμως στο δεύτερο «κατέρρευσε» και η Πολωνή αντίπαλός της, με 2-0 σετ (6-4, 6-0) απέδειξε ότι είναι η κορυφαία τενίστρια του κόσμου. Η Σφιάτεκ κατέκτησε το τρόπαιο στην έρημο της Καλιφόρνια για δεύτερη φορά μετά το 2022 όταν είχε συναντήσει ξανά στον τελικό την Ελληνίδα πρωταθλήτρια (19ος τίτλος στην καριέρα της), ωστόσο, η Μαρία Σάκκαρη με την εικόνα που έδειξε σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά 1000 της WTA έστειλε το μήνυμα πως έχει «επιστρέψει» για τα καλά στις... υψηλές πτήσεις.

