Η αγκαλιά της Μαρίας Σάκκαρη με τον Νόβακ Τζόκοβιτς

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι ένας θρύλος του τένις και μία από τις θαυμάστριές του είναι η Ελληνίδα τενίστρια, Μαρία Σάκκαρη.

Η Μαρία Σάκκαρη έχει εκφράσει πολλές φορές τον θαυμασμό της για τον Νόβακ Τζόκοβιτς, με τους δύο αθλητές να έχουν εξαιρετικές σχέσεις.

Ο Τζόκοβιτς επέστρεψε μετά από πέντε χρόνια στις εγκαταστάσεις του Indian Wells και συναντήθηκε με την Ελληνίδα αθλήτρια. Οι δύο τενίστες είχαν μία θερμή αγκαλιά, δείγμα της αμοιβαίας εκτίμησης που υπάρχει ανάμεσά τους.

Αμφότεροι ετοιμάζονται για την πρεμιέρα τους στο Indian Wells, όπου και οι δύο στοχεύουν να φτάσουν μέχρι το τέλος του δρόμου.

Reunited and it feels so good 🤗@DjokerNole | @mariasakkari | #TennisParadise pic.twitter.com/ljZ6HLFGjz