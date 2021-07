Η Pink προσφέρθηκε να πληρώσει το πρόστιμο που επιβλήθηκε στην ομάδα μπιτς χάντμπολ της Νορβηγίας, επειδή οι αθλήτριες επέλεξαν να αγωνιστούν με σορτσάκια και όχι με μπικίνι.

Στην ομάδα επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο 1.500 ευρώ για «ακατάλληλη ενδυμασία», κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος μπιτς χάντμπολ, την προηγούμενη εβδομάδα.

Η απόφαση προκάλεσε ένα κύμα συμπαράστασης για τις αθλήτριες, που επέλεξαν να φορέσουν σορτς αντί για μπικίνι και η Pink ήταν ανάμεσα σε αυτούς που εξέφρασαν την υποστήριξή τους.

«Είμαι πολύ υπερήφανη για τις Νορβηγίδες παίκτριες μπιτς χάντμπολ που διαμαρτυρήθηκαν για τους σεξιστικούς κανονισμούς για τη “στολή” τους», έγραψε στο Twitter η ποπ σταρ.

«Θα έπρεπε να επιβληθεί πρόστιμο στην Ευρωπαϊκή ομοσπονδία χάντμπολ για σεξισμό. Με χαρά θα πληρώσω το πρόστιμό σας. Συνεχίστε έτσι», συμπλήρωσε η Pink.

I’m VERY proud of the Norwegian female beach handball team FOR PROTESTING THE VERY SEXIST RULES ABOUT THEIR “uniform”. The European handball federation SHOULD BE FINED FOR SEXISM. Good on ya, ladies. I’ll be happy to pay your fines for you. Keep it up.