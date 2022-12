Η αγκαλιά του Εμπαπέ στον Χακίμι μετά τον αποκλεισμό του Μαρόκου: «Μη στεναχωριέσαι αδελφέ, έγραψες ιστορία»

Μπορεί για την Εθνική Ομάδα του Μαρόκου το όνειρο του Μουντιάλ να ολοκληρώθηκε χθες βράδυ μετά τον αποκλεισμό της από την Γαλλία, ωστόσο η διεθνής ποδοσφαιρική κοινότητα εκφράζει με κάθε μέσο τον θαυμασμό της για την πορεία των Αφρικανών.

Μάλιστα και ο ίδιος ο σούπερ σταρ της Γαλλίας Κιλιάν Εμπαπέ εν μέσω των πανηγυρισμών για τη νίκη της ομάδας του δεν παρέλειψε να στηρίξει τον Μαροκινό φίλο και συμπαίκτη του στην Παρί Σεν Ζερμέν, Ασράφ Χακίμι.



Η αγκαλιά των δύο συμπαικτών στην ομάδα του Παρισιού έκανε τον γύρο του κόσμου. Μετά το σφύριγμα της λήξης του ημιτελικού, ο Εμπαπέ πήγε να παρηγορήσει τον Χακίμι, ο οποίος πρωταγωνίστησε στην πορεία της ομάδας του στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι δύο παίκτες αγκαλιάστηκαν και μετά το τέλος του αγώνα αντάλλαξαν τις φανέλες τους.



Ο Εμπαπέ αργότερα σε tweet του, ύμνησε τον Χακίμι σημειώνοντας ότι έγραψε «ιστορία» και προσθέτοντας ότι όλοι είναι περήφανοι γι' αυτόν.



«Μην στεναχωριέσαι αδερφέ, όλοι είναι περήφανοι για αυτό που έκανες, έγραψες ιστορία», έγραψε ο Εμπαπέ στο Τwitter.

Don’t be sad bro, everybody is proud of what you did, you made history. ❤️ @AchrafHakimi pic.twitter.com/hvjQvQ84c6