Άτομο με νανισμό υπερασπίζεται τον Λαμίν Γιαμάλ: «Δεν μας προσέβαλε κανείς, δουλέψαμε με αξιοπρέπεια»

Καθώς συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το πάρτι γενεθλίων του Λαμίν Γιαμάλ, στο οποίο φέρεται να προσέλαβε άτομα με νανισμό για ψυχαγωγικούς σκοπούς, ένα από τα άτομα που συμμετείχαν υπερασπίστηκε τον ποδοσφαιριστή.

Μιλώντας ανώνυμα στον ραδιοφωνικό σταθμό RAC1, ένα από τα άτομα με νανισμό που βρέθηκε στην εκδήλωση δήλωσε πως δεν υπήρξε καμία έλλειψη σεβασμού και ότι η εργασία τους έγινε «σε απόλυτα φυσιολογικές συνθήκες».

«Δεν καταλαβαίνω γιατί έχει δημιουργηθεί τόσος θόρυβος. Είμαστε κανονικοί άνθρωποι που κάνουμε αυτό που θέλουμε, με τρόπο απόλυτα νόμιμο», δήλωσε ο καλλιτέχνης. «Εργαζόμαστε στον τομέα της ψυχαγωγίας. Γιατί να μη μας επιτρέπεται αυτό, λόγω της σωματικής μας κατάστασης; Ξέρουμε τα όριά μας και δεν τα ξεπερνάμε ποτέ, δεν είμαστε “μαϊμούδες για λούνα παρκ”».

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, η εμφάνιση διήρκεσε περίπου μία ώρα και στη συνέχεια οι διασκεδαστές συμμετείχαν στη γιορτή, χορεύοντας, προσφέροντας ποτά και κάνοντας ταχυδακτυλουργικά. «Όλοι πέρασαν υπέροχα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Lamine Yamal has been denounced by the ADEE after hiring professional dwarves for his 18th birthday party.



“We will take action via legal and social channels to safeguard the dignity of disabled people. These actions not only violate the law, but the fundamental values of a… pic.twitter.com/OBMEF9QO7Q