Ξεκάθαρος ο προπονητής των Νάγκετς για Βαλαντσιούνας: «Είμαστε τρομερά ευλογημένοι που τον αποκτήσαμε»

Την ενθουσιώδη υποδοχή του Γιόνας Βαλαντσιούνας στους Ντένβερ Νάγκετς επιβεβαίωσε με δηλώσεις του ο προπονητής της ομάδας, Ντέιβιντ Έιντλεμαν, χαρακτηρίζοντας τον Λιθουανό σέντερ «ιδανικό backup» για τον Νίκολα Γιόκιτς και ξεκαθαρίζοντας τον ρόλο του στο ροτέισον.

Σε βίντεο που δημοσίευσε η ρεπόρτερ των Νάγκετς, Κέιτι Γουίνγκ, ο Έιντλεμαν δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του: «Τις βραδιές που ο Νίκολα δεν αγωνίζεται, έχουμε έναν σέντερ επιπέδου βασικού. Είμαστε απλώς αρκετά τυχεροί που μπορούμε να τον φέρνουμε από τον πάγκο», είπε χαρακτηριστικά, παραλληλίζοντας την προσθήκη του Βαλαντσιούνας με εκείνη του ΝτεΜάρκους Κάζινς το 2022.

Ο Έιντλεμαν υπογράμμισε επίσης: «Είμαστε τρομερά ευλογημένοι που τον αποκτήσαμε. Ανυπομονώ να έρθει στις Ηνωμένες Πολιτείες και να φτάσει στο Ντένβερ. Όλη η ομάδα είναι ενθουσιασμένη».

