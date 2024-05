Final Four: Ο Παναθηναϊκός στον τελικό της EuroLeague με στόχο το 7ο τρόπαιο

Στον τελικό του Final Four της EuroLeague προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός, που πλέον έχει ως στόχο το 7ο τρόπαιο στην ιστορία του.

Ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση νικώντας τη Φενέρμπαχτσέ με σκορ 73-57, έχοντας το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί την Κυριακή στον τελικό της Euroleague, μετά από δεκατρία χρόνια, καθώς σήμερα η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ξεπέρασε έδειξε χαρακτήρα και κατάφερε να προκριθεί. Ακόμα και στα σημεία που η Φενέρμπαχτσε κατόρθωσε να πλησιάσει στο σκορ – ακόμα και στον έναν πόντο – οι «πράσινοι» αντέδρασαν και πολύ πριν το τελευταίο σφύριγμα είχαν «καθαρίσει» την υπόθεση πρόκριση.

Πλέον ο Παναθηναϊκός περιμένει τον νικητή του δεύτερου ημιτελικού που αρχίζει σε λίγη ώρα ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Ολυμπιακό για να μάθει τον αντίπαλό του.

«Είχαμε την αύρα από τον κόσμο και αξίζουν παραπάνω από 20 πόντους. Παίξαμε πολύ καλά στην άμυνα και είχαμε λύσεις για να νικήσουμε τη Φενέρμπαχτσε. Παίξαμε τέλειο μπάσκετ σήμερα. Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα. Σήμερα έβαλα κάποιους αμυντικογενείς παίκτες. Το ένστικτο στο κοουτσάρισμα με κάνει να παίρνω τέτοιες αποφάσεις σε τέτοια ματς και να ρίχνω παιδιά όπως ο Καλαϊτζάκης, ο Αντετοκούνμπο και ο Σλούκας. Κάνανε εξαιρετική δουλειά. Από ένστικτο άλλαξα την ομάδα στο δεύτερο μέρος και όλα πήγαν καλά».

«Παίξαμε πολύ καλά στην άμυνα, ήμασταν ακόμα καλύτεροι στο δεύτερο ημίχρονο και σταματήσαμε τα ατού τους. Είμαστε η καλύτερη άμυνα της λίγκας, αυτό είναι το κλειδί. Βγάλαμε τα play μας και κάναμε αυτό που κάνουμε όλη τη χρονιά».

