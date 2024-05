Final Four Παναθηναϊκός: Γιάννης Αντετοκούνμπο και Σκότι Πίπεν στο γήπεδο

Στην Uber Arena για τον πρώτο ημιτελικό της Euroleague βρίσκονται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Σκότι Πίπεν.

Οι δύο τους χαιρετήθηκαν θερμά και αγκαλιάστηκαν πριν αρχίσει ο αγώνας, ενώ κάθονται μαζί, σε θέσεις δίπλα στο παρκέ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στο Βερολίνο για να υποστηρίξει τον αδερφό του Κώστα, που αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό. Όπως δήλωσε νωρίτερα, είναι εκεί για τον αδερφό του, αν και εύχεται «καλή τύχη» σε όλους.

Brotherly love from @Giannis_An34 ♥️🫂



Giannis at his FIRST Final 4 supporting his brother all the way through @Thanasis_ante43 l @paobcgr pic.twitter.com/QsEvPzA4Cq