Final Four: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε συνέντευξη από τον αδερφό του μετά τον θρίαμβο του Παναθηναϊκού

Μετά το τέλος του αγώνα και την πρόκριση του Παναθηναϊκού στον μεγάλο τελικό του Final Four της EuroLeague, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήγε και πήρε συνέντευξη από τον αδερφό του, Κώστα.

Εμφανώς χαρούμενος για το αποτέλεσμα και την απόδοση του αδερφού του Κώστα Αντετοκούνμπο, ο «Greek Freak» εκτελώντας χρέη δημοσιογράφου, πήρε το μικρόφωνο και δεν δίστασε να κάνει συνέντευξη με τον αδερφό του. Σημειώνεται πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι η πρώτη φορά που βλέπει από κοντά αγώνα της Εuroleague και ταξίδεψε προκειμένου να καμαρώσει τον αδερφό του.

Γ.Α: «Πως αισθάνεσαι; Ήσουν νευρικός»;

Κ.Α¨«Είχα τόσο άγχος! Ήμουν ενθουσιασμένος. Όταν ξεκίνησε το ματς, μου έφυγε το άγχος».

Γ.Α: «Ποιο ήταν το κλειδί της νίκης»;

Κ.Α: «Σίγουρα η άμυνά μας, τους κρατήσαμε στους 57 πόντους».

Γ.Α: «Και μια τελευταία ερώτηση. Τελείωσε η δουλειά»;

Κ.Α: «Όχι δεν έχει τελειώσει! Μένει ένα παιχνίδι ακόμα»

Our new reporter @Giannis_An34 asking the post-game questions to finalist and his brother @Kostas_ante13 after the Semi-Final 🎙 #F4GLORY pic.twitter.com/MGUsA9DxE7