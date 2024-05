Final Four: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πανηγύρισε το τρόπαιο με τον αδερφό του 

Γεμάτος χαρά πανηγύρισε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο την κατάκτηση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο μπάσκετ από τον Παναθηναϊκό.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο μάλιστα, είναι ο μόνος Έλληνας που έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα στο NBA και τη Euroleague, καθώς μετά τον τίτλο στο ΝΒΑ με τους Λέικερς το 2020, πανηγύρισε απόψε και την κατάκτηση της EuroLeague με τον Παναθηναϊκό.

Ο Έλληνας σέντερ πανηγύρισε τον τίτλο της EuroLeague με τον Παναθηναϊκό υπό το βλέμμα του αδελφού του, Γιάννη, μετά το δαχτυλίδι με τους Λέικερς το 2020, παίζοντας 3:30 στον τελικό με τη «Βασίλισσα».

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αγκαλιάζοντας τον προπονητή των πρασίνων Εργκίν Αταμάν, τού είπε: «Είσαι ο καλύτερος, κόουτς, νούμερο ένα», ενώ αγκάλιασε και τον γιο του Τούρκου προπονητή.

Giannis Antetokounmpo to Ergin Ataman: “You are the No1 coach, the best”. pic.twitter.com/R5ig57visj