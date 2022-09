Εurobasket: H Ισπανία κατάφερε να νικήσει τη Φινλανδία με 100-90

Η Ισπανία νίκησε τη Φινλανδία με 100-90, σε έναν αγώνα με καταιγιστικό ρυθμό και μεγάλες ανατροπές.

Η αθλητικότητα και η νεανικότητα των Φινλανδών δεν κατάφερε τελικά να επιβληθεί της δύναμης και της πείρας των Ισπανών, με τους Σκανδιναβούς να μην καταφέρνουν να προκριθούν, για πρώτη φορά στην ιστορία τους, στους «4» του Eurobasket. Όλα όμως έδειχναν ότι κυλούσαν υπέρ των Φινλανδών, μέχρι το τέλος του πρώτου ημίχρονου.

Το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε για τους Φινλανδούς με 30 πόντους έναντι 19 των Ισπανών, με τον Φινλανδό Μίκαελ Γιάντουνεν να σημειώνει μάλιστα το πιο εντυπωσιακό buzzer beater τρίποντο της διοργάνωσης. Στο δεύτερο δεκάλεπτο η Ισπανία πάλεψε και μείωσε στους 9, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται με 43-52 υπέρ των Φινλανδών.

