Ρατσιστικές επιθέσεις δέχτηκε ο ποδοσφαιριστής της εθνικής Αγγλίας, Μάρκους Ράσφορντ μετά το χαμένο πέναλτι στον τελικό του Euro 2020. O ίδιος, σχολιάζοντας τις κριτικές, δήλωσε υπερήφανος για αυτό που είναι.

Ο Μάρκους Ράσφορντ μπήκε σαν αλλαγή λίγο πριν το τέλος της παράτασης του τελικού του Euro 2020 (Ιταλία – Αγγλία), ωστόσο δεν μπόρεσε να σκοράρει στη φάση των πέναλτι. Στη συνέχεια, δέχθηκε ρατσιστική επίθεση για την απόδοσή του στον αγώνα, μέσω των social media.

Μάλιστα, η μεγάλη τοιχογραφία στο Withington στο νότιο Μάντσεστερ με την φωτογραφία του παίκτη βανδαλίστηκε, με γκράφιτι που είχε υβριστικά και ρατσιστικά σχόλια. Η Αστυνομία του Μάντσεστερ δήλωσε ότι δεν έχει προβεί σε συλλήψεις, ωστόσο διεξάγονται έρευνες για το περιστατικό.

