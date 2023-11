Βραζιλία-Αργεντινή: Σοβαρά επεισόδια- Μέσι: Θα μπορούσε να συμβεί τραγωδία

Το ντέρμπι για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα σε Βραζιλία και Αργεντινή σημαδεύτηκε από σοβαρά επεισόδια μεταξύ αστυνομικών και οπαδών.

Ο Λιονέλ Μέσι πιστεύει ότι «θα μπορούσε να είχε καταλήξει σε τραγωδία» κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που στάθηκαν αφορμή για να καθυστερήσει η έναρξη του αγώνα της Αργεντινής με τη Βραζιλία.

Έπειτα από συγκρούσεις οπαδών πριν από την έναρξη του ματς, παρενέβη η αστυνομία, με αποτέλεσμα να υπάρξουν συμπλοκές σε ένα τμήμα των κερκίδων του Μαρακανά, όπου σύμφωνα με τον Μέσι βρίσκονταν φίλοι και συγγενείς των παικτών.

Ο Μέσι και οι υπόλοιποι παίκτες της Αργεντινής πλησίασαν το σημείο των επεισοδίων, προσπαθώντας να εκτονώσουν την κατάσταση πριν επιστρέψουν στα αποδυτήρια.

«Πήγαμε στα αποδυτήρια γιατί ήταν ο καλύτερος τρόπος για να ηρεμήσουν όλα, θα μπορούσε να είχε καταλήξει σε τραγωδία» είπε ο Μέσι μεταξύ άλλων. «Σκέφτεσαι τις οικογένειες, τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί, οι οποίοι δεν ξέρουν τι συμβαίνει και αυτό μας απασχολούσε περισσότερο από το να παίξουμε έναν αγώνα που, εκείνη τη στιγμή, ήταν δευτερεύουσας σημασίας».

