O ποδηλάτης Luca Wackermann μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από τραυματισμό που προκλήθηκε από ένα ελικόπτερο που «πετούσε πολύ χαμηλά» κατά τον Γύρο της Ιταλίας.

Δύο ακόμα ποδηλάτες, οι Vini Zabu και Etienne van Empel επίσης έπεσαν κατά το ατύχημα. Ο Ολλανδός Van Empel ήταν σε θέση να συνεχίσει τον αγώνα, ο Ιταλός όμως συναθλητής του δεν ήταν τόσο τυχερός. Σύμφωνα με δηλώσεις των αθλητών, το ελικόπτερο, που πετούσε «πολύ χαμηλά», συμπαρέσυρε με το ρεύμα αέρα που δημιουργεί ο έλικάς του τα κάγκελα που οριοθετούσαν τη διαδρομή.

«Τα κάγκελα δεν είχαν δεθεί σωστά», καταγγέλλουν. Λίγο μετά το συμβάν έγινε γνωστό πως ο Wackermann εγκατέλειψε την κούρσα έχοντας σπάσει τη μύτη του και πιθανότατα με κατάγματα στην πλάτη μαζί με κοψίματα και μελανιές. Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου 800 μέτρα πριν τον τερματισμό της διαδρομής από την Catania στην Villafranca Tirrena.

I am okay. Only some small cuts on my fingers. Not really sure what happend but out of nowhere the barriers flew into our group. For now my thought are with my teammate Luca and hope some good news will arrive soon🤞#giro @ZabuBradoKTM pic.twitter.com/blR2o1Ncy7