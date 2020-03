Ο Γιούργκεν Κλοπ δήλωσε ότι έκλαψε, όταν είδε το βίντεο με εργαζόμενους σε νοσοκομείο της Βρετανίας να τραγουδούν το «You'll Never Walk Alone» και εξέφρασε την ελπίδα ο κορωνοϊός να φέρει μεγαλύτερη αλληλεγγύη σε όλο τον κόσμο.

Ο προπονητής της Λίβερπουλ έδωσε την πρώτη του συνέντευξη μετά την αναστολή των αγώνων της Premier League, στις 13 Μαρτίου και είπε πως ό,τι πρόβλημα μπορεί να έχει ο ίδιος- όπως το πότε θα ξαναρχίσει το πρωτάθλημα- είναι «ντροπιαστικά» σε σύγκριση με την παγκόσμια κρίση.

Ο Κλοπ εξήρε των εργαζομένων στον τομέα της υγείας, που θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο για να θεραπεύσουν τους ασθενείς και έκανε αναφορά σε κάποιους από αυτούς που τραγούδησαν τον «ύμνο» της Λίβερπουλ.

Emotional watching this. So much respect for NHS staff at the best of times, but at the moment, putting their lives on the line to protect us from this virus, wow! Total heroes. #YNWA #NHSHeroes pic.twitter.com/VJlA4WrsXO