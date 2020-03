Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξακολουθεί να ψάχνει τρόπους να περάσει τον χρόνο του, τώρα που λόγω του κορωνοϊού έχουν ανασταλεί οι αγώνες του ΝΒΑ. Αυτή τη φορά, δοκίμασε το σκάκι.

Ο Greek Freak δημοσίευσε μια φωτογραφία που παίζει σκάκι, με τη σύντροφό του Μαράια. Και δέχθηκε μια απρόσμενη προσφορά. Ο Γκάρι Κασπάροφ δήλωσε διατεθειμένος να του μάθει κάποια μυστικά.

«Πες μου αν χρειάζεται κάποιες συμβουλές από μακριά», του έγραψε ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκάκι, αλλά έβαλε τους όρους του. «Αρκεί να μην παίζεις εναντίον Κροατών όπως ο Μάριο Χεζόνια και ο Ντάριο Σάριτς, ή με τον φίλο μου τον Ενές Καντέρ», έγραψε ο Κασπάροφ, αναφερόμενος σε τρεις άλλους σταρ του ΝΒΑ. Ο Κασπάροφ έχει πολιτογραφηθεί Κροάτης.

