Το ποσό των 100 χιλ. δολ. χαρίζει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με αφορμή την αναστολή του NBA λόγω κορωνοϊού.

O σταρ των Milwaukee Bucks ακολουθεί την κίνηση του Kevin Love και αποφάσισε να χαρίσει το ποσό των 100 χιλ. δολ. στο προσωπικό του Fiserv Forum προκειμένου να τους βοηθήσει να ανταπεξέλθουν οικονομικά μετά την αναστολή των παιχνιδιών του ΝΒΑ.

Ο Greek Freak έκανε και σχετική ανάρτηση στο Twitter όπου αναφέρει ότι:

« Αυτό (που συμβαίνει) υπερβαίνει το μπάσκετ. Και κατά τη διάρκεια αυτής της σκληρής εποχής θέλω να βοηθήσω εκείνους που κάνουν τη ζωή τη δική μου, της οικογένειάς μου και των συμπαικτών μου, πιο εύκολη. Εγώ και η οικογένειά μου θα δωρίσουμε 100 χιλ. δολάρια στο προσωπικό του Fiserv Forum. Αυτό θα το ξεπεράσουμε μαζί!».

It’s bigger than basketball! And during this tough time I want to help the people that make my life, my family’s lives and my teammates lives easier. Me and my family pledge to donate $100,000 to the Fiserv Forum staff. We can get through this together! 🙏🏽