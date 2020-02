Ο Μπαράκ Ομπάμα κάλεσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, μαζί με τους άλλους δύο σταρ του NBA- τον Κρις Πολ και τον Κέβιν Λαβ- σε συζήτηση που διοργάνωσε το ίδρυμα του πρώην προέδρου των ΗΠΑ.



Η εκδήλωση έγινε στο Σικάγο, στο πλαίσιο του All-Star του NBA, και ο πρώην πρόεδρος κάλεσε τους τρεις μπασκετμπολίστες να μιλήσουν χάρη στη δουλειά που κάνουν εκτός γηπέδων. Στη συζήτηση, ο Ομπάμα μίλησε με θερμά λόγια για τον Αντετοκούνμπο, αλλά του ζήτησε και κάτι.

«Ένας από τους λόγους που ήθελα να προσκαλέσω αυτούς τους τρεις είναι ότι, πέρα από το γεγονός ότι είναι εκπληκτικοί αθλητές, είναι καλοί άνθρωποι και κάθε ένας από αυτούς είναι σε διαφορετικό στάδιο της καριέρας του. Ο Κρις Πολ προς το τέλος, ο νεαρός Αντετοκούνμπο και ο Κέβιν Λαβ που είναι κάπου στα μισά», είπε αρχικά ο Ομπάμα.

Right now, President @BarackObama is sharing the stage in Chicago with @RealMikeWilbon , @CP3 , @kevinlove , and @Giannis_An34 to talk about leadership on and off the court—and the role everyone can play in creating a better world. pic.twitter.com/zesabffsgz

«Αλλά κάθε ένας τους έχει δείξει χαρακτήρα τόσο εντός όσο και εκτός του παρκέ. Η δουλειά που κάνω μετά την προεδρία είναι απόλυτα επικεντρωμένη στο να αναγνωρίζουμε, να ενισχύουμε και να υποστηρίζουμε την απίστευτη νέα γενιά ηγετών», συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος.

“If I did it, you can do it.”



When @Giannis_An34 noticed a young man mopping the court at a game a few weeks back, he was reminded of his own journey to the @NBA and the people who supported him. See more from his conversation with @BarackObama. pic.twitter.com/sRawQHqA2s