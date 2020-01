Συγγνώμη για την γκάφα του ζήτησε το BBC καθώς σε βίντεο για τον θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ έδειξε πλάνα με τον Λεμπρόν Τζέιμς.

Ο 41χρονος Κόμπι Μπραίαντ και η 13χρονη κόρη του Τζιάνα έχασαν τη ζωή τους μετά τη συντριβή ελικοπτέρου στο Καλαμπάσας της Καλιφόρνια το πρωί της Κυριακής και το BBC News σε ένα από τα βίντεο που πρόβαλλε, έδειξε πλάνα με τον Λεμπρον Τζέιμς που επίσης αγωνίζεται με τους Lakers.

Η γκάφα του BBC προκάλεσε οργισμένα σχόλια τηλεθεατών, οι οποίοι έσπευσαν να υπογραμμίσουν το λάθος και δυσαρεστημένοι τόνιζαν το λάθος στο βίντεο. Ο αστέρας του NBA Κόμπι Μπράιαντκαι η κόρη του σκοτώθηκαν σε συντριβή ελικοπτέρου στο Λος Άντζελες την Κυριακή με την είδηση να προκαλεί σοκ και θλίψη παγκοσμίως ενώ ο Λεμπρόν, στο άκουσμα της τραγικής είδησης, λύγισε. Ο Λεμπρόν Τζέιμς έμαθε τα δυσάρεστα νέα κατά τη διάρκεια της πτήσης και ξέσπασε σε κλάματα ενώ η κάμερα τον κατέγραψε να δέχεται τη συμπαράσταση των ανθρώπων γύρω του.

Εκπρόσωπος του BBC δήλωσε για το τραγικό λάθος: «Στην αποψινή κάλυψη του θανάτου του Κόμπι Μπράιαντ στο BBC News at Ten χρησιμοποιήσαμε κατά λάθος εικόνες του Λεμπρον Τζέιμς σε ένα τμήμα του ρεπορτάζ. Ζητούμε συγγνώμη γι' αυτό το ανθρώπινο λάθος, το οποίο ήταν κάτω από τα συνήθη στάνταρντ του προγράμματος».

Η συγγνώμη του παρουσιαστή για τα λάθος πλάνα στο βίντεο:

In tonight’s coverage of the death of Kobe Bryant on #BBCNewsTen we mistakenly used pictures of LeBron James in one section of the report. We apologise for this human error which fell below our usual standards on the programme.