Διάσημοι αθλητές, καλλιτέχνες και εκατομμύρια φανς του Κόμπι Μπράιαντ θρηνούν τον θάνατο του παγκόσμιου σταρ του μπάσκετ, που σκοτώθηκε χθες μαζί με την κόρη του και άλλους επτά ανθρώπους σε συντριβή ελικοπτέρου.

Ο Κόμπι Μπράιαντ έχασε τη ζωή του στα 41 του χρόνια, μαζί με την 13χρονη κόρη του Τζιάνα και άλλους επτά ανθρώπους, όταν από άγνωστη αιτία και ενώ επικρατούσε πυκνή ομίχλη συνετρίβη το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν.

Πολλά αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα διέκοψαν αμέσως την κανονική ροή του προγράμματός τους για να μεταδώσουν απευθείας νέα και αντιδράσεις για το δυστύχημα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπαράκ Ομπάμα ήταν ανάμεσα στους πρώτους ανθρώπους που εξέφρασαν τη θλίψη τους για τον θάνατο του Μπράιαντ. Για «φρικτή είδηση» έκανε λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος, με τον προκάτοχό του να σχολιάζει ακόμη πιο «σπαρακτική για εμάς ως γονείς», καθώς η κόρη του Κόμπι Μπράιαντ ήταν ανάμεσα στα θύματα του δυστυχήματος.

.....Melania and I send our warmest condolences to Vanessa and the wonderful Bryant family. May God be with you all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

Kobe was a legend on the court and just getting started in what would have been just as meaningful a second act. To lose Gianna is even more heartbreaking to us as parents. Michelle and I send love and prayers to Vanessa and the entire Bryant family on an unthinkable day. — Barack Obama (@BarackObama) January 26, 2020

Για τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, θρύλο των Λέικερς, «οι περισσότεροι θα θυμούνται τον Κόμπι ως τον μεγαλειώδη αθλητή που ενέπνευσε μια ολόκληρη γενιά» μπασκετμπολιστών, «όμως εγώ θα τον θυμάμαι ως έναν άνθρωπο που ήταν πολλά περισσότερα από απλώς και μόνο ένας αθλητής».

Most people will remember Kobe as the magnificent athlete who inspired a whole generation of basketball players. But I will always remember him as a man who was much more than an athlete. pic.twitter.com/9EZuwk8wrV — Kareem Abdul-Jabbar (@kaj33) January 26, 2020





Άλλος ένας θρύλος των Λέικερς, ο Έργουιν «Μάτζικ» Τζόνσον, δεν δίστασε να παραδεχτεί πως «έκλαιγε» για ώρες μετά τον θάνατο αυτού που ο ίδιος θεωρεί τον «σπουδαιότερο» παίκτη που φόρεσε ποτέ τη φανέλα της ομάδας του Λος Άντζελες.

As I try to write this post, my mind is racing. I’m in disbelief and have been crying all morning over this devastating news that Kobe and his young daughter, Gigi have passed away in a helicopter crash. Cookie and I are heartbroken. pic.twitter.com/X2vF0M0a1u — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) January 26, 2020

Δύο πρωταθλήτριες ομάδες του NBA, οι Ράπτορς του Τορόντο και οι Σπερς του Σαν Αντόνιο, άφησαν στους χθεσινούς αγώνες τους, στην πρώτη τους επίθεση, το χρονόμετρο των 24 δευτερολέπτων απλώς να λήξει: αυτός ήταν ο δικός τους τρόπος να τιμήσουν τον Μπράιαντ, που φόραγε τον αριθμό 24 στη φανέλα του το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του.

Pausing to remember a great one, gone too soon. pic.twitter.com/YOAIkldiX4 — Toronto Raptors (@Raptors) January 26, 2020

The New Orleans Pelicans and the Boston Celtics started the game by each taking 24-second shot-clock violations in honor of Kobe Bryant. pic.twitter.com/AA3ntFpLtc — NBA (@NBA) January 27, 2020





Συγκλονισμένοι δήλωσαν όμως και αθλητές εκτός μπάσκετ, που δημοσίευσαν επίσης συγκινητικά μηνύματα για τον Κόμπι Μπράιαντ, ανάμεσά τους οι Ραφαέλ Ναδάλ, Νεϊμάρ, Λούις Χάμιλτον, Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέσι.

I woke up this morning with the horrible news of the tragic death of one of the greatest sportsman in the world. Kobe Bryant, his daughter Gianna and other passengers. My condolences to his wife and families. I am in shock. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) January 27, 2020

Dia triste pra nós dos esporte, pra nós fãs e principalmente pra família e amigos de kobe. Com suas mãos se fez lenda, obrigado por exaltar o esporte Kobe... que Deus conforte o coração de sua família e amigos 🙏🏽🖤 #ripkobebryant #24 pic.twitter.com/QPjIy7Fhou — Neymar Jr (@neymarjr) January 26, 2020

I’m sad to hear that we lost one of our greats. @kobebryant was one of the greatest athletes and was such an inspiration to so many including myself. I’m deeply saddened for his family and for the people around the world who looked up to him. May he and his daughter rest in peace pic.twitter.com/O4ZWANcGKm — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) January 26, 2020

Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκλεισε όλους τους λογαριασμούς που διατηρεί στα social media, αποτίοντας με τη «σιωπή» του φόρο τιμής στον Κόμπι Μπράιαντ, με τον οποίο ήταν τυχερός γιατί πρόλαβε να παίξει αντίπαλος ενώ είχαν γνωριστεί επίσης προσωπικά και προπονήθηκε από αυτόν.

Ο Κόμπι Μπράιαντ είχε μιλήσει με πολύ κολακευτικά λόγια για τον Έλληνα φόργουορντ, ενώ σε ένα αφιέρωμα που του είχαν κάνει οι Μπακς, ο Γιάννης είχε μιλήσει για την εμπειρία του να προπονείται με τον Black Mamba.

Με δύο καρδιές, χωρίς λόγια και μια φωτογραφία του Κόμπι Μπράιαντ με την κόρη του αντέδρασε από την πλευρά του ο Στέφανος Τσιτσιπάς, στην είδηση της συντριβής του ελικοπτέρου που μετέφερε τον βετεράνο σούπερ σταρ του ΝΒΑ.

Ο θάνατος του Κόμπι Μπράιαντ, που είχε πρόσφατα τιμηθεί με Όσκαρ καθώς αποδυόταν, με το ίδιο πάθος, στο νέο του εγχείρημα, την ενασχόλησή του με τα ντοκιμαντέρ, προκάλεσε σοκ και στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Η Lizzo του αφιέρωσε την τελετή των μουσικών βραβείων Grammy. «Η αποψινή βραδιά είναι του Κόμπι», είπε η Αμερικανίδα ράπερ, υποψήφια σε οκτώ κατηγορίες φέτος.

Συλλυπητήρια μηνύματα στα social media δημοσίευσαν πολλοί ακόμη διάσημοι, ανάμεσά τους οι Μαράια Κάρεϊ, Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Κιμ Καρντάσιαν, Κάνιε Γουέστ, Τζάστιν Μπίμπερ.

Kobe was truly larger than life, a legend. May he and all those who lost their lives today rest in peace. Love and condolences to his family. LA will never be the same. — Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) January 26, 2020

Kobe, We love you brother



We’re praying for your family and appreciate the life you’ve lived and all the inspiration you gave pic.twitter.com/pxbgLOOmpY — ye (@kanyewest) January 26, 2020

My heart is so heavy. No one should ever experience what the families involved are going through. This has affected us all so much but I cannot begin to imagine what Vanessa is feeling losing her husband and her baby girl. I cry just thinking about it. pic.twitter.com/U3osyw6Pzu — Kim Kardashian West (@KimKardashian) January 27, 2020

In shock right now. RIP Kobe 😢 — Mariah Carey (@MariahCarey) January 26, 2020

Αναρίθμητοι θαυμαστές του συνέρρευσαν έξω από την έδρα των Lakers του Λος Άντζελες με δάκρυα στα μάτια για να θρηνήσουν και να αποτίσουν φόρο τιμής σε αυτόν που αποκαλούσαν «Mamba».

Για πολλούς από τους ανθρώπους που συγκεντρώθηκαν έξω από το Staples Center, ο θάνατος του Κόμπι Μπράιαντ ήταν εμπειρία εξίσου οδυνηρή με την απώλεια μέλους της οικογένειάς τους: «Μας έκανε να πιστεύουμε ότι τα αδύνατα ήταν δυνατά», εξήγησε ένας τους.

Από τους πιο αναγνωρίσιμους, τους πιο δημοφιλείς αθλητές στον κόσμο, ο Κόμπι Μπράιαντ, δύο φορές χρυσός ολυμπιονίκης, πέντε φορές πρωταθλητής του αμερικανικού επαγγελματικού πρωταθλήματος μπάσκετ, του NBA, πολυτιμότερος παίκτης του μία φορά, 18 φορές All-Star, έχαιρε τεράστιου σεβασμού στα γήπεδα, όχι μόνο χάρη στο ταλέντο ή τις δεξιότητές του, αλλά ακόμη πιο πολύ για το πάθος του, για την απόλυτη αφοσίωσή του σε αυτό που ο ίδιος αποκαλούσε την τέχνη του — και, πάνω απ' όλα, στη νίκη.