Ακόμη ένα κεφάλαιο στα ρεκόρ της Euroleague ανήκει στον Βασίλη Σπανούλη.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού έγινε στην χθεσινή, άνετη νίκη επί της Αρμάνι Μιλάνο ο κορυφαίος σε ranking, στην ιστορία της ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, προσπερνώντας τον Χουάν Κάρλος Ναβάρο, τον οποίο καταδιώκει και στη λίστα του κορυφαίου σκόρερ όλων των εποχών (χρειάζεται άλλους 51 πόντους).



Ο «V Span» μέτρησε στη νίκη επί της Αρμάνι 17 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης και αυτομάτως «αναρριχήθηκε» στην κορυφή της σχετικής λίστας, συγκεντρώνοντας 3.900 βαθμούς. Ο «βετεράνος» Χουάν Κάρλος Ναβάρο ήταν πρώτος, μέχρι χθες, με 3.890 βαθμούς.

Στο αγωνιστικό κομμάτι της βραδιάς, η διάρκεια στην άμυνα και το επιθετικό ξέσπασμα του τρίτου δεκαλέπτου ώθησαν τον Ολυμπιακό σε μία άνετη νίκη επί της Αρμάνι Μιλάνο στο ΣΕΦ, με την οποία οι «ερυθρόλευκοι» βελτίωσαν σε 5-6 το ρεκόρ τους, πανηγυρίζοντας για πρώτη φορά φέτος back to back θετικά αποτελέσματα.

Οι Πειραιώτες επικράτησαν με 91-70 της ιταλικής ομάδας, για την 11η αγωνιστική της Euroleague, αποδεικνύοντας ότι έχουν βρει ρυθμό, μία εβδομάδα πριν το ευρωπαϊκό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ. Στον αντίποδα, η ομάδα του Έτορε Μεσίνα υπέστη τη δεύτερη διαδοχική ήττα της και 4η στο σύνολο. Τα δεκάλεπτα: 15-19, 40-37, 71-53, 91-70

An icon passes another 👏



Congrats Vassilis Spanoulis, an amazing achievement! #GameON pic.twitter.com/GINOIUFZir