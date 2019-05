Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Ράφαελ Ναδάλ θα βρεθούν αντιμέτωποι, αυτή τη φορά στον ημιτελικό του Italian Open.

Ο Ράφαελ Ναδάλ κέρδισε νωρίτερα σήμερα τον επίσης Ισπανό Φερνάντο Βερντάσκο με 2-0 σετ και έτσι θα αντιμετωπίσει το μεσημέρι του Σαββάτου τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε απευθείας στον ημιτελικό του Italian Open, καθώς ο Ρότζερ Φέντερερ ανακοίνωσε ότι δεν θα κατέβει να παίξει απέναντι στον Έλληνα τενίστα λόγω τραυματισμού. «Είναι πολύ πιο έμπειρος από μένα και έχει παίξει περισσότερους αγώνες γενικά στη Ρώμη απ' ότι εγώ. Δεν έχω τίποτα να χάσω», δήλωσε νωρίτερα ο Τσιτσιπάς, που τελικά πέρασε τον «σκόπελο» του Ελβετού χωρίς να αγωνιστεί, όταν ρωτήθηκε για την πιθανή αναμέτρησή του με τον Ράφα Ναδάλ.

Rolling in Rome 💪@RafaelNadal surges into his 11th @InteBNLdItalia semi-final with a 6-4 6-0 victory over Fernando Verdasco. pic.twitter.com/UpMC8jQHEo