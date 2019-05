Με επεισοδιακό τρόπο έληξε η αναμέτρηση του Ελληνοαυστραλού τενίστα Νικ Κύργιου με τον Κάσπερ Ρουντ, στον δεύτερο γύρο του τουρνουά τένις της Ρώμης.

Αρχικά το κλίμα στο τερέν και στις εξέδρες ήταν καλό. Οι θεατές αποθέωσαν κατά την είσοδό του τον Κύργιο και φώναζαν ρυθμικά το όνομά του. Τα δύο πρώτα σετ κύλησαν ομαλά. Ο Νορβηγός πήρε το πρώτο σετ αλλά στη συνέχεια ο Κύργιος κατάφερε να κάνει το 1-1. Όλα θα κρίνονταν στο τρίτο και τελευταίο σετ.

Εκεί ο 24χρονος Ελληνοαυστραλός πιέστηκε ιδιαίτερα από τον Νορβηγό αντίπαλό του. Όταν ο Κύργιος έχασε ένα game, ξέσπασε με βίαιο τρόπο ενώ δεκάδες αποσβολωμένοι θεατές τον τραβούσαν βίντεο.

Ο Κύργιος έσπασε τη ρακέτα του, εκτόξευσε μια καρέκλα και έβρισε τους θεατές. Στα βίντεο που έγιναν αμέσως viral, ο τενίστες ακούγεται να φωνάζει «κάθομαι και δίνω το 100% του εαυτού μου και είναι δύο ηλίθιοι εδώ. Έχω τελειώσει». Λίγο νωρίτερα, ο Ελληνοαυστραλός είχε διαμαρτυρηθεί, επειδή την ώρα τους σερβίς του κάποιοι από τους θεατές περπατούσαν στις κερκίδες - κάτι που δεν επιτρέπεται από τους κανονισμούς. Παρά τις συστάσεις που του έγιναν, εκείνοι συνέχισαν και ο Κύργιος φαίνεται πως έχασε την ψυχραιμία του.

Κλωτσώντας μερικά μπουκάλια και πετώντας μια καρέκλα στο γήπεδο, ο Κύργιος επέστρεψε στη θέση του, μάζεψε τα πράγματα του, χαιρέτησε τον αντίπαλό του και τον διαιτητή και αποχώρησε. Πριν φύγει, ο διαιτητής τον τιμώρησε, δίνοντας το γκέιμ στον αντίπαλό του όπως προβλέπουν οι κανονισμοί.

Ο Κύργιος έχασε τελικά το παιχνίδι «στα χαρτιά» και ο Ρουντ πήρε το εισιτήριο για τη φάση των «16» του Internazionali BNL d' Italia. Ο Νορβηγός θα αντιμετωπίσει τώρα τον Χουάν Μαρτίν Ντελ Πότρο που νίκησε εύκολα τον Νταβίντ Γκοφέν με 2-0 σετ (6-4, 6-2).

Kyrgios gets a game penalty and then walks off court, handing Casper Ruud a place in the last 16#ibi19 pic.twitter.com/T4jhvbV1RN