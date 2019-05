Στις κερκίδες του Εστορίλ βρέθηκε ο Φερνάντο Σάντος. Μετά τη λήξη του αγώνα συναντήθηκε με τον Στέφανο Τσιτσιπά και του έδωσε συγχαρητήρια για τη νίκη του.

Την Πέμπτη ήταν ο Ανδρέας Σάμαρης αυτός που πήγε στο Εστορίλ και παρακολούθησε τον αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά, και μάλιστα ο διεθνής μέσος, αμέσως μετά το ματς, του χάρισε μια φανέλα της Μπενφίκα με το όνομά του. Σήμερα ήταν ο Φερνάντο Σάντος που τίμησε με τον παρουσία του στις κερκίδες τον Έλληνα τενίστα.

Ο Φερνάντο Σάντος, προπονητής της Εθνικής Πορτογαλίας και πρώην τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας, αλλά και των ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, παρακολούθησε τον αγώνα του Τσιτσιπά κόντρα στον Νταβίντ Γκοφέν και χειροκρότησε τη νίκη του, που τον οδήγησε στον αυριανό τελικό του τουρνουά. Άλλωστε, ο Φερνάντο Σάντος υπήρξε επί σειρά ετών ποδοσφαιριστής της Εστορίλ, ενώ από εκεί ξεκίνησε και την σπουδαία προπονητική καριέρα του. Αμέσως μετά το τέλος του ημιτελικού, συναντήθηκε με τον Έλληνα τενίστα και τον συνεχάρη.

.@StefTsitsipas asked to meet Fernando Santos at the end of his semi-final clash.



The Portuguese National Team coach was in charge of the Greek team between 2010 and 2014.#EstorilOpen @ATP_Tour pic.twitter.com/HWTRU0ujHw