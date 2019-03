Συνεχίζει να σπάει τα ρεκόρ στο ΝΒΑ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που ήταν εξαιρετικός για ακόμη μια φορά και οδήγησε τους Μπακς σε νίκη με 117-98 επί των Πέισερς.

Ο Έλληνας αθλητής είχε 29 πόντους, 12 ριμπάουντ και 5 ασίστ και ήταν η 63η φορά στην καριέρα του που είχε την πρωτιά και στις τρεις στατιστικές κατηγορίες (στην ομάδα του).

Ο μοναδικός παίκτης που έχει περισσότερες από 20 τέτοιες πρωτιές, ήταν ο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ που το είχε καταφέρει σε 60 ματς κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Μιλγουόκι (1969-1975).

Να σημειωθεί ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στον χθεσινό αγώνα δέχθηκε τεχνική ποινή για διαμαρτυρία, για την οποία ζήτησε μετά συγγνώμη.

«Είχαμε μια άσχημη γεύση στο στόμα μετά την ήττα από τους Σανς. Δεν είχαμε χάσει δύο σερί ματς εφέτος και θέλαμε να επιστρέψουμε στις επιτυχίες. Παίξαμε καλή άμυνα και όλα πήγαν καλά. Κάναμε καλή δουλειά και είμαι υπερήφανος για την ομάδα μας», είπε ο Ελληνας άσος, ενώ αναφερόμενος στην τεχνική ποινή τόνισε: «Κάποιες φορές τα πράγματα δεν πάνε όπως θα ήθελες και νευριάζεις. Άλλοτε ξεσπάς στον εαυτό σου, άλλοτε στον διαιτητή. Εγώ το έκανα στον διαιτητή και δέχτηκα τεχνική ποινή. Την άξιζα, σίγουρα. Όμως πιστεύω πως βοήθησε και όλη η ομάδα αντέδρασε εξαιρετικά μετά από αυτό, βγάλαμε ενέργεια», πρόσθεσε.

