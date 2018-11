Ένα πραγματικά τρομακτικό ατύχημα σημειώθηκε στον αγώνα της Φόρμουλα 3, στο Μακάο.

Η 17χρονη Γερμανίδα οδηγός, Σόφια Φλόερς, έχασε τον έλεγχο του μονοθέσιου της πριν από μια κλειστή δεξιά στροφή και «εκτοξεύθηκε» στον αέρα πάνω από ένα άλλο αυτοκίνητο.

Το όχημα έφυγε εκτός πίστας και συγκρούστηκε με τα κιγκλιδώματα στoν ειδικό χώρο των ΜΜΕ.

Οι πρώτες ιατρικές αναφορές λένε πως η Φλόρενς έχει υποστεί κάταγμα στην σπονδυλική στήλη.

Ο αγώνας διεκόπη για πάνω από μια ώρα αλλά τελικά συνεχίστηκε.

Μόλις έγινε γνωστός ο τραυματισμός της Φλόρενς οι θρύλοι της Φόρμουλα 1, Φερνάντο Αλόνσο και Τζένσον Μπάτον, εξέφρασαν τη συμπαράσταση τους στην οδηγό μέσω Twitter.

All my thoughts are with Sophia Florsch after the accident at Macau. Let’s hope to receive positive news soon ! Keep strong ✊️✊️✊️🙏

Sorry to hear that @SophiaFloersch has a spinal fracture but looking at the horrific accident she had today in Macau it could have been so much worse. #getwellsoonSophia https://t.co/NFqxi0stNB