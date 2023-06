Εκλογές 2023: Συγχαρητήρια Μπάιντεν και Μακρόν στον Μητσοτάκη

Συγχαρητήρια μηνύματα για την επανεκλογή του στις εκλογές 2023 έστειλαν στον Κυριάκο Μητσοτάκη τόσο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, όσο και ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανέφερε για τα αποτελέσματα των εκλογών 2023 στην Ελλάδα και την αυτοδυναμία του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι «εκ μέρους του λαού των ΗΠΑ συγχαίρω τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την επανεκλογή του, ανυπομονώ να συνεχίσουμε τη στενή συνεργασία μας στο πλαίσιο των κοινών προτεραιοτήτων για την προώθηση της ευημερίας και της περιφερειακής ασφάλειας. Μαζί - ως Σύμμαχοι, εταίροι και φίλοι - η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες υπερασπίστηκαν τη δημοκρατία».

Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με την κυβέρνηση και τον λαό της Ελλάδας καθώς και με την ελληνοαμερικανική κοινότητά μας στις Ηνωμένες Πολιτείες για να συνεχίσουμε αυτή την κληρονομιά».

Επίσης, με μήνυμά του στο Twitter, έστειλε συγχαρητήρια στον Κυριάκο Μητσοτάκη και ο Εμανουέλ Μακρόν. «Συγχαρητήρια αγαπητέ Κυριάκο Μητσοτάκη, φίλε και συνεργάτη της Γαλλίας. Ας συνεχίσουμε μαζί το έργο που έχει αναληφθεί για μια ισχυρότερη και πιο κυρίαρχη Ευρώπη».

Félicitations cher @kmitsotakis, ami et partenaire de la France. Continuons ensemble tout le travail entrepris pour une Europe plus forte et plus souveraine.