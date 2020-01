Επαφές με μέλη του Κογκρέσου (της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων) είχε στις ΗΠΑ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θέτοντάς τους το θέμα των τουρκικών προκλήσεων.

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, ο πρωθυπουργός συναντήθηκε αρχικά με μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, και με τον Ρόμπερτ Μενέντεζ που πρωτοστάτησε στην προώθηση και υπερψήφιση του East Med Act τον Δεκέμβριο. Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων, την πρόεδρο της Βουλής Νάνσι Πελόζι.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, «ανέπτυξε τις θέσεις της χώρας μας για τις παράνομες και προκλητικές τουρκικές ενέργειες, οι οποίες τείνουν να αποσταθεροποιήσουν την εύθραυστη, ούτως ή άλλως, ισορροπία στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου και ευρύτερα». Ενημέρωσε τα μέλη του Κογκρέσου για το «μνημόνιο» που υπέγραψε η Τουρκία με τη Λιβύη, το οποίο αγνοεί τα δικαιώματα των ελληνικών νησιών.

Τόνισε δε τη συνεργασία της Ελλάδος με το Ισραήλ και την Κύπρο για την υλοποίηση του αγωγού EastMed, ο οποίος, όπως σημείωσε, αποτελεί έργο ειρήνης και ανάπτυξης στο οποίο όλοι μπορούν να συμμετέχουν.

I also had the opportunity to present @kmitsotakis with a framed copy of my Eastern Mediterranean Security and Energy Partnership Act which would strengthen our joint efforts to promote peace, prosperity, and security. pic.twitter.com/yKREj1tIz6