Στην αντεπίθεση πέρασε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης μετά την ντροπιαστική παρατήρηση και την αντίδραση του ευρωπαίου επιτρόπου αρμόδιου για θέματα υγείας ο οποίος σχολίασε τη φωτογραφία του που τον δείχνει να καπνίζει κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου.

Σε ανάρτησή του στο Facebook o αναπληρωτής υπουργός Υγείας ο Πολάκης δεν απολογείται για την πράξη του αλλά με εμφατικό τρόπο δηλώνει «το τσιγάρο θα το κόψω όταν το επιλέξω με ελεύθερη βούληση εγώ».

Ωστόσο υπενθυμίζεται πως ο Επίτροπος Βιτένις Αντριουκαΐτις δεν είπε στον Παύλο Πολάκη να κόψει το κάπνισμα, αλλά σχολίασε το γεγονός πως δεν τηρεί τον αντικαπνιστικό νόμο ενώ είπε πως το ελληνικό υπουργείο Υγείας και οι χώροι μύριζαν τσιγάρο.

Στη συνέχεια με αυστηρό τρόπο εγκαλεί τον επίτροπο πως είπε ψέμματα για τη γραβάτα και πως θα πρέπει να είναι καλύτερα ενημερωμένος για το τσιγάρο πριν μιλήσει ενώ αφήνει και αιχμές εναντίον του Δημήτρη Αβραμόπουλου.

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη

Προς κύριο Βιτενις Αντριουκαιτις :

-Αυτος ο"τύπος" κύριε επίτροπε ασχολείται τρία χρονιά με πιο σοβαρά πράγματα στο χωρώ της υγείας απο το τςιγαρο .Μαθε πριν μιλήσεις !!!

-Ειναι ψέμματα πως δεν φορούσε κανεις γραβάτα οταν ήρθατε στο Υπουργειο. Ο θυρωρός στην είσοδο φορούσε .Εγω δεν φοράω .Οι γραβατωμένοι που πέρασαν απο δω χρεωκοπησαν τη χώρα μας .Αυτους πολεμάμε .Μαθε πριν μιλήσεις !!



-το τσιγάρο θα το κόψω οταν το επιλέξω με ελεύθερη βούληση εγω (δεν αργεί η απόφαση ,αλλα θα ειναι δική μου)



-Τη φωτογραφία που κρατάς την τράβηξε κρυφά κάποιος εκπρόσωπος εταιρείας Υγειονομικου υλικού που ειχαμε καλέσει σε συναντηση διαπραγματευςης στο υπουργείο και τους αναγκάσαμε να κατεβάσουν 20% τις τιμές που πουλούσαν τα είδη τους στα νοςοκομεια της χώρας μας(Υλικα επεμβατικής καρδιολογίας )



Η φωτογραφία ειναι οταν έληξε η συναντηση και την αναπαρήγαγαν πολλα ΜΜΕ τηλεοπτικά και ιντερνετικα απο τα οποια κόψαμε περίπου 6-10 εκατομμύρια ευρω διαφημιςτικη δαπάνη το χρόνο που έπαιρναν ΚΑΚΩΣ απο το Υπ Υγειας!



Ρωτα ενα συνάδελφο σου απο την Ελλάδα ,εκει στην ευρωπαϊκή επιτροπή ,(φοράει και γραβάτα πάντα) πόσα τους έδινε καθε χρόνο για προβολή μηνυμάτων της αντικαπνιστικής εκστρατείας τα οποια ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΝ ΔΩΡΕΑΝ!!!!!

OK "GUY"???

Yours sincerely

Pavlos Polakis deputy Minister of Health





To σχόλιο του Αντριουκαΐτις

«Είναι ντροπή! Είναι ντροπή! Αυτός ο τύπος (σ.σ. «this guy») δεν καταλαβαίνει τίποτα από υγεία. Μηδέν! Τέτοιες συμπεριφορές πρέπει να καταγγέλλονται στην κοινή γνώμη. Αν είσαι εθισμένος, είναι ίσως δύσκολο να απεξαρτηθείς, αλλά τουλάχιστον ας προσπαθήσεις· ας πάρεις τσίχλες νικοτίνης, ας ζητήσεις ιατρική βοήθεια. Το ζήτημα της εφαρμογής της αντικαπνιστικής νομοθεσίας είναι πολύ σοβαρό και το Κοινοβούλιο της χώρας σας οφείλει να το συζητήσει. Δεν είναι θέμα ελεύθερης βούλησης κάποιου αν θα καπνίζει ή όχι. Όταν αυτό συμβαίνει σε δημόσιο χώρο πρόκειται για καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γιατί οι γύρω του έχουν το δικαίωμα να αναπνέουν καθαρό αέρα. Σήμερα επισκέφθηκα το ελληνικό υπουργείο Υγείας και οι χώροι μύριζαν τσιγάρο. Κανείς από όσους συνάντησα δεν φορούσε γραβάτα. Θεωρούν ότι έτσι πολεμούν τις ελίτ; Αυτή είναι πολιτική του δρόμου!».