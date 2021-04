Σύμφωνα με την έρευνα της KPMG «To ban or not to ban: Τhe complex challenge posed by plastic and its alternatives», το πλαστικό είναι κυριολεκτικά ενσωματωμένο στην καθημερινή μας ζωή, με την παραγωγή του να έχει αυξηθεί ταχύτερα τα τελευταία 65 χρόνια από οποιοδήποτε άλλο κατασκευασμένο υλικό.

Πλαστικό: Περισσότερο ζημιογόνο από ωφέλιμο;

Η εξαιρετική ανθεκτικότητα, η οποία έχει κάνει το πλαστικό ελκυστικό για κατασκευαστές και καταναλωτές, είναι επίσης αυτό το οποίο το καθιστά τόσο επιβλαβές. Καθώς δεν μπορεί να καταναλωθεί από τα περισσότερα βακτήρια, δεν διαλύεται ποτέ πλήρως. Αντ’ αυτού, διασπάται από τον άνεμο, τον ήλιο ή τα κύματα του ωκεανού σε ολοένα και μικρότερα μικροσκοπικά πλαστικά, έως ότου γίνουν αόρατα – ακόμα κι έτσι όμως είναι τεράστια σε σύγκριση με τα περισσότερα φυσικά μόρια. Έτσι, το πλαστικό στην πραγματικότητα ποτέ δεν διαλύεται εντελώς, απλώς διασπάται σε ολοένα μικρότερα μικροπλαστικά.

Οι ορατές καταστροφές ενός δυσδιάκριτου υλικού

Τα ορατά και χειρότερα αόρατα ζημιογόνα πλαστικά καταστρέφουν τεκμηριωμένα το περιβάλλον: Κάθε χρόνο, τουλάχιστον 8,8 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών διαρρέουν στον ωκεανό: αυτό ισοδυναμεί με την απόρριψη του περιεχομένου ενός απορριμματοφόρου στον ωκεανό κάθε λεπτό!



Εάν δεν ληφθούν διορθωτικά μέτρα, ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί σε δύο φορτηγά ανά λεπτό έως το 2030 και σε τέσσερα ανά λεπτό έως το 2050.

Οι ωκεανοί σήμερα συγκρατούν πάνω από 150 εκατομμύρια τόνους πλαστικών απορριμμάτων.



Καθώς το πλαστικό δεν μπορεί να αποικοδομηθεί πλήρως, αυτό σημαίνει ότι κάθε κομμάτι πλαστικού που έχει φτιαχτεί βρίσκεται ακόμα στο οικοσύστημα σε κάποια μορφή.

Πρόσφατη έρευνα του διεθνούς WWF και του Πανεπιστημίου του Newcastle στην Αυστραλία έδειξε ότι οι άνθρωποι καταναλώνουμε ποσότητα πλαστικού που αντιστοιχεί σε μία πιστωτική κάρτα κάθε εβδομάδα, ένα ορθογώνιο 4x2 τουβλάκι lego τον μήνα και ένα κράνος πυροσβέστη τον χρόνο.



Μόνο το 9% όλων των παραγόμενων πλαστικών έχει ανακυκλωθεί, ενώ η πλειοψηφία τους βρίσκεται σε χώρους υγειονομικής ταφής ή απορρίπτεται στο φυσικό περιβάλλον.

Συμπληρωματικά στα ανωτέρω, πρόσφατη έρευνα του διεθνούς WWF και του Πανεπιστημίου του Newcastle στην Αυστραλία έδειξε ότι οι άνθρωποι καταναλώνουμε ποσότητα πλαστικού που αντιστοιχεί σε μία πιστωτική κάρτα κάθε εβδομάδα, ένα ορθογώνιο 4x2 τουβλάκι lego τον μήνα και ένα κράνος πυροσβέστη τον χρόνο.

KPMG στην Ελλάδα: Αντιμετωπίζουμε δραστικά τη μείωση του πλαστικού

Με βάση τα ανωτέρω, η KPMG στην Ελλάδα ανακοινώνει την απόφασή της να καταργήσει τα πλαστικά μίας χρήσης στα γραφεία της στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της στρατηγικής της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της συνεχούς εστίασής της στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, στην παροχή λύσεων για την κλιματική αλλαγή προς τους πελάτες της και την κοινωνία. Στόχος της εταιρείας είναι να μειωθεί η κατανάλωση και παραγωγή πλαστικών απορριμμάτων και να έχει απελευθερωθεί από τη χρήση πλαστικού μίας χρήσεως έως το τέλος του 2021.



Το μέτρο αυτό έρχεται να συμπληρώσει την πολιτική της εταιρείας στη δράση που πραγματοποιεί για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως ο καθαρισμός παραλιών στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Καθαρισμού Ακτών υπό τη διοργάνωση της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (HELMEPA), καθώς και ο διαγωνισμός επιβράβευσης υπαλλήλων με οικολογική συνείδηση. Παράλληλα, η KPMG στην Ελλάδα συμμετέχει στην παγκόσμια πρωτοβουλία Global Climate Response, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα η KPMG παγκοσμίως ανακοίνωσε την πρόθεσή της να έχει επιτύχει 50% μείωση των άμεσων και έμμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) έως το 2030.

Ο κ. Νίκος Βουσινέας, Senior Partner της KPMG στην Ελλάδα

Ο Νίκος Βουνισέας, Senior Partner της KPMG στην Ελλάδα, δηλώνει: «H ευθύνη των εταιρειών απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον αντικατοπτρίζεται όλο και πιο συχνά στην κουλτούρα του επιχειρείν, καθιστώντας όλους εμάς υπεύθυνους για ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο αύριο. Ο σκοπός μας ως εταιρείας είναι να εργαζόμαστε με ακεραιότητα και υπεύθυνα για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, δημιουργώντας παράλληλα θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και στις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Η απόφασή μας να σταματήσουμε τη χρήση του πλαστικού μίας χρήσης στα γραφεία μας αποτελεί φυσική συνέπεια και έκφραση της εταιρικής μας υπευθυνότητας απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον».

Η κ. Κατερίνα Πουρναροπούλου

Η Κατερίνα Πουρναροπούλου, CSR and Marketing Coordinator της KPMG στην Ελλάδα, δηλώνει: «Πλέον η ανακύκλωση βρίσκεται στο τρίτο στάδιο διαχείρισης του περιβαλλοντικού κινδύνου και δεν αρκεί για να αντιμετωπίσει το μέγεθος του ολοένα αυξανόμενου όγκου απορριμμάτων. Πριν από την ανακύκλωση, χρειάζεται να δώσουμε έμφαση ως καταναλωτές και εργαζόμενοι στην πρόληψη χρήσης του πλαστικού, καθώς και στην επαναχρησιμοποίηση. Η απόφαση της KPMG για την κατάργηση του πλαστικού αποτελεί το δικό μας κομμάτι ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον και ευελπιστούμε ότι αυτή η κουλτούρα θα επεκταθεί και στις προσωπικές συνήθειες των ανθρώπων μας».

Λίγα λόγια για την kpmg

Η KPMG είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός ανεξάρτητων εταιρειών παροχής ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Δραστηριοποιούμαστε σε 146 χώρες και περιοχές και για το οικονομικό έτος 2020 απασχολήσαμε περίπου 227.000 άτομα σε εταιρείες-μέλη παγκοσμίως. Κάθε εταιρεία της KPMG είναι νομικά διακριτή και αυτοτελής οντότητα και αυτοχαρακτηρίζεται ως τέτοια. H KPMG International Limited είναι ιδιωτική αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, με εγγυητικές εισφορές. H KPMG International Limited και οι σχετικές εταιρείες με αυτή δεν παρέχουν υπηρεσίες σε πελάτες.

Social Media, KPMG in Greece