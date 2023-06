«Το χειρότερο κύμα καύσωνα»: Σπάνε το ένα μετά το άλλο τα ρεκόρ θερμοκρασίας στη Σιβηρία

Δεκάδες ρεκόρ καύσωνα έπεσαν στη Σιβηρία, καθώς οι θερμοκρασίες σκαρφάλωσαν πάνω από τους 37,7 βαθμούς Κελσίου.

Παρόλο που βρισκόμαστε μόλις στις αρχές Ιουνίου, η θερμοκρασία στη Σιβηρία έχει «σκαρφαλώσει» σε ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα.

Το περασμένο Σάββατο, οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 37,9 βαθμούς Κελσίου στο Τζαλτουρόβσκ, την πιο ζεστή ημέρα στην ιστορία του, σύμφωνα με τον κλιματολόγο Μαξιμιλιάνο Ερέρα, ο οποίος παρακολουθεί τις ακραίες θερμοκρασίες σε όλο τον κόσμο.

Έκτοτε, το ρεκόρ έχει σπάσει πολλές φορές. Μεταξύ άλλων, την Τετάρτη στο Μπάεβο η θερμοκρασία έφτασε στους 39,6 βαθμούς Κελσίου, και στο Μπαρναούλ 38,5 βαθμούς.

Incredible heat wave in Siberia, with reports of temperatures exceeding 38°C (100.4°F), breaking monthly and in at least one case, an all-time heat record, per @extremetemps pic.twitter.com/TBKpNcvNh9