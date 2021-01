Μία νεκρή φάλαινα, που θεωρείται από τις μεγαλύτερες που έχουν εντοπιστεί ποτέ στη Μεσόγειο, εντοπίστηκε στα ανοικτά των ακτών της νότιας Ιταλίας.

Οι αξιωματούχοι είπαν ότι οι δύτες οδηγήθηκαν στη νεκρή φάλαινα όταν εντοπίστηκε μία νεαρότερη, που βρισκόταν σε κίνδυνο την Κυριακή.

Οι δύτες της ακτοφυλακής έβγαλαν την φάλαινα στο λιμάνι του Σορέντο, κοντά στη Νάπολη.

Η επιχείρηση όμως ανάσυρσης της φάλαινας βάρους 70 τόνων ολοκληρώθηκε μόλις χθες.

Η ακτοφυλακή είπε ότι ήταν «πιθανώς ένα από τα μεγαλύτερα κουφάρια φάλαινας που βρέθηκαν ποτέ στην περιοχή».

Λίγο αφότου οι δύτες βρήκαν το πτώμα του να επιπλέει στην επιφάνεια, οι αξιωματούχοι αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν μια πολύπλοκη επιχείρηση για να το μετακινήσουν στην στεριά.

Δύο πλοία συμμετείχαν στην επιχείρηση και το πτώμα ανακτήθηκε αργά την Τρίτη.

Στη συνέχεια, η ακτοφυλακή έσυρε τη νεκρή φάλαινα από το Σορέντο στο λιμάνι της Νάπολης όπου έφτασε την Τετάρτη.

Τώρα θα γίνει νεκροψία από θαλάσσιους βιολόγους και άλλους εμπειρογνώμονες που ερευνούν την αιτία θανάτου, σύμφωνα με τους αξιωματούχους.

Οι αρμόδιοι φορείς εξετάζουν το ενδεχόμενο στη συνέχεια το κουφάρι της πελώριας φάλαινας να μεταφερθεί σε κάποιο μουσείο.

Εν τω μεταξύ, η ακτοφυλακή παρακολουθεί για περαιτέρω σημάδια της νεαρότερη φάλαινας, η οποία αφού οδήγησε την ακτοφυλακή στο πτώμα της μεγάλη φάλαινας, εξαφανίστηκε στη θάλασσα.

