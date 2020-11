Πολίτες, φίλοι αλλά και αξιωματούχοι του Πακιστάν έφτασαν σήμερα στον Ζωολογικό Κήπο του Ισλαμαμπάντ για το αποχαιρετίσουν τον Κααβάν, τον «μοναχικό ελέφαντα» του Πακιστάν, που φεύγει για την Καμπότζη.

Ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων αλλά και η διάσημη τραγουδίστρια Cher αγωνίζονταν επί χρόνια για τον Κααβάν, διαμαρτυρόμενοι για τις άσχημες συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσε ο ελέφαντας, χωρίς συντροφιά άλλων ελεφάντων.

Τελικά, ο Κααβάν θα μεταφερθεί αεροπορικώς σε ένα καταφύγιο ζώων την επόμενη Κυριακή.

Με την ευκαιρία αυτή, πολλοί βουλευτές, ο υπουργός Κλιματικής Αλλαγής και δεκάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν σήμερα στον ζωολογικό κήπο, που ήταν στολισμένος με μπαλόνια, για να αποχαιρετίσουν το ζώο.

Μικρά παιδιά πόζαραν με τον ελέφαντα για φωτογραφίες και μια ορχήστρα του έπαιξε μουσική, ενώ εκείνος μασουλούσε αμέριμνος το γρασίδι του.

Ο Κααβάν λατρεύει τη μουσική και ο Αμίρ Χαλίλ, ένας κτηνίατρος της οργάνωσης διάσωσης ζώων Four Paws, δέθηκε μαζί με τον ελέφαντα, ο οποίος ήταν επιθετικός προς τους ανθρώπους παλιότερα, τραγουδώντας του τραγούδια του Φρανκ Σινάτρα.

#IslamabadZoo is set to send its lone & distressed asian elephant #Kaavan🐘 to a #Cambodian sanctuary after a #Pakistani court ordered his freedom. 🐘 lived in Islamabad Zoo from 1985-2020.@IsbZooFriends @Pakistaninpics#Cambodia @WildlifeDay @WWFPak @CitysFElephants @aminattock pic.twitter.com/tFDc4uExYk