Μία ομάδα από διασώστες στη Σρι Λάνκα κατάφεραν να οδηγήσουν ξανά στην ανοικτή θάλασσα πάνω από 100 φάλαινες οι οποίες είχαν εξοκείλει σε ακτή της χώρας.

Μαζί με την ομάδα των διασωστών επιχείρησε το πολεμικό ναυτικό, η ακτοφυλακή αλλά και ντόπιοι που έτρεξαν να συνδράμουν.

Οι φάλαινες εξόκειλαν στην παραλία Panadura νότια από την πρωτεύουσα της χώρας, Κολόμπο.

Οι αρχές κάνουν λόγο για έως 120 θηλαστικά. Σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους που επικαλείται τo CNN ο αριθμός αυτός είναι ο μεγαλύτερος στην ιστορία της Σρι Λάνκα.

Σε βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα αργά το βράδυ της Δευτέρας φαίνονται τα ογκώδη θηλαστικά στην παραλία ενώ ομάδες ανθρώπων προσπαθούν να τα ωθήσουν ξανά πίσω στη θάλασσα.

Over 30 Whales 🐳 beached on Panadura Coast.Villagers, Police & Coast Guard managed to return them back to the sea successfully #LKA #SriLanka #Whales Video - Shamila Rodrigo pic.twitter.com/G3KEs8tpfm

Operations are underway by the SL Navy,Coast Guard,WildLife Dept, NARA, other Govt Agencies and Environmental Orgs to rescue a pod of #Whales and #Dolphins stranded on the Panadura Beach. Thank you to @RajapaksaNamal and others who called, msgd n coordinated in the rescue mission pic.twitter.com/z5fDnWqGws