Οργή προκάλεσε στην Αυστραλία η κίνηση της κυβέρνησης να ξεριζώσει με μπουλντόζες ιερό δέντρο των Αβορίγινων, προκειμένου να καθαρίσει η περιοχή για να περάσει αυτοκινητόδρομος.

Οι διαδηλωτές έχουν κατασκηνώσει εδώ και πολύ καιρό στην συγκεκριμένη τοποθεσία στη Βικτώρια για να υπερασπιστούν σημαντικά δέντρα πολιτιστικής κληρονομιάς.

Μεταξύ αυτών το Djab Wurrung, όπου παραδοσιακά συνδέεται την στιγμή του τοκετού, καθώς οι γυναίκες πήγαιναν να γεννήσουν εκεί.

Ωστόσο, οι κρατικές αρχές έκοψαν το συγκεκριμένο δέντρο τη Δευτέρα, ανέφεραν οι ακτιβιστές.

Αξιωματούχοι υπερασπίστηκαν την υλοτόμηση, λέγοντας ότι το δέντρο δεν ήταν στη λίστα προστασίας.

Σε συμφωνία ωστόσο που είχε γίνει πέρυσι, οι αυτόχθονες γαιοκτήμονες διαπραγματεύθηκαν με την κυβέρνηση της Βικτώριας για να σώσουν περίπου δώδεκα από 250 δέντρα, με πολιτιστική σημασία, από την καταστροφή.

Ωστόσο, ακτιβιστές ανεξάρτητοι από την ομάδα των Αβοριγίνων παρέμειναν στο χώρο κοντά στο Buangor για να προσπαθήσουν να σώσουν περισσότερα δέντρα.

Η Αστυνομία της Βικτώριας δήλωσε ότι συνέλαβε 25 διαδηλωτές την Τρίτη, οι οποίοι αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν τον χώρο καθώς συνεχίζονται οι εργασίες εκκαθάρισης.

Πλάνα που δημοσιεύτηκαν από ακτιβιστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν ότι οι αξιωματικοί τους έσυραν βίαια ενώ μερικοί από τους ακτιβιστές δεν δίστασαν να ανέβουν στα δέντρα.

Οι αρχές ανέφεραν ότι το δέντρο που αφαιρέθηκε τη Δευτέρα, εικάζεται ότι ήταν 100 ετών, αλλά οι διαδηλωτές δήλωσαν ότι στην πραγματικότητα η ηλικία του υπολογίζεται στα 350 χρόνια.

Πολλοί ήταν εκείνοι που καταδίκασαν την κίνηση απομάκρυνσής του.

«Είμαι απολύτως συντετριμμένη και αισθάνομαι τον πόνο των προγόνων μας αυτή τη στιγμή», έγραψε η Lidia Thorpe, η πρώτη γερουσιαστής των Αβορίγινων στο κρατικό κοινοβούλιο.

So if you liked the Avatar film, maybe you’d appreciate how it feels when your sacred ancestor trees are torn down by the very government who want to Treaty with us. Absolutely gutted and feel the pain of our ancestors right now 😞 pic.twitter.com/sWt3k36jb3