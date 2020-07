Εν μέσω της δύσκολης, λόγω πανδημίας κορωνοϊού, συγκυρίας, το θέαμα των δελφινιών στα νερά της Λισαβόνας, έφερε χαμόγελα στους πολίτες της.

«Πάντα λάτρευα τα δελφίνια. Πόσο υπέροχο να τα βλέπεις τόσο κοντά και, μάλιστα, στα νερά σου, στον ποταμό Τάγο» έγραψε ένας χρήστης social media με αφορμή βίντεο με ομάδα δελφινιών που κάνουν βουτιές στα νερά.

Παρότι υπάρχουν καταγραφές δελφινιών στον Τάγο ακόμα κι από τους ρωμαϊκούς χρόνους, τα θαλάσσια θηλαστικά δεν είναι πια συχνά στην περιοχή - σύμφωνα με μελέτη τού 2015 από την Ένωση Θαλάσσιας Επιστήμης της Λισαβόνας.



Ωστόσο, τους τελευταίους δύο μηνες, τα social media έχουν πλημμυρίσει με βίντεο και εικόνες δελφινιών.

«Με τη βελτίωση της ποιότητας του νερού, το ποτάμι κερδίζει νέα ζωή και μια φιλική οικογένεια δελφινιών έχει κάνει την εμφάνισή της πολλές φορές κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα» αναφέρει το γραφείο της δημαρχίας στο Facebook.

Not many big cities have this luck, right??? In the last month, common #dolphins have been sighted in Tagus estuary (#Lisbon) almost every day! 😉🐬

Photos from Terra Incognita pic.twitter.com/Tr8CWWVNwK