Ο πεζοναύτης που συνόδευσε τη Lady Gaga στην ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν μίλησε για τις συγκινητικές αλλά και αστείες στιγμές πριν την εμφάνιση της τραγουδίστριας που ερμήνευσε τον αμερικανικό Εθνικό Ύμνο.

Ο Έβαν Κάμπελ βοηθούσε άλλους διάσημους καλεσμένους να καθίσουν στις θέσεις του όταν κλήθηκε να συνοδεύσει την 34χρονη τραγουδίστρια, η οποία φορούσε μια εντυπωσιακή δημιουργία του οίκου Schiaparelli.

«Υπήρχε ανησυχία- προφανώς φορούσε αυτό το πολύ όμορφο και τεράστιο φόρεμα- και ανησυχούσαν πως ίσως χρειαστεί βοήθεια για να κατέβει τα σκαλιά», λέει ο ίδιος. «Οπότε βασικά κοίταξαν τριγύρω και εγώ ήμουν ένας από τους ψηλότερους, οπότε μου ζήτησαν αν θα ήθελα να βοηθήσω και το έκανα με περισσή χαρά».

Ο 34χρονος πεζοναύτης είπε στο Task & Purpose ότι δεν ήθελε να αποκαλύψει σε κανέναν πως θα συνόδευε τη Lady Gaga πριν όντως συμβεί, σημειώνοντας ότι «ήθελα να βεβαιωθώ ότι δεν θα τα κάνω θάλασσα πριν αρχίσω να το διαφημίζω».

Σε ξεχωριστή συνέντευξη στο The Marine Corps Times, ο Έβαν Κάμπελ είπε πως με την διάσημη ποπ σταρ «γελάσαμε αρκετά» πριν περπατήσουν μαζί. «Με κοίταξε και μου λέει, "να σε προειδοποιήσω πως έχουμε ίσες πιθανότητες να σκοντάψουμε σε όλο αυτό"».

Νιώθοντας το άγχος της Lady Gaga, ο 34χρονος πεζοναύτης λέει πως έσπευσε να την καθησυχάσει λέγοντάς της ότι θα τα πάει περίφημα. Όπως λέει, η τραγουδίστρια τον ρώτησε αν ήθελε να προσευχηθεί μαζί της στα παρασκήνια μέσα στο Καπιτώλιο, σε μια συγκινητική στιγμή που απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός.

«Μου φάνηκε εντελώς ανθρώπινο να την κοιτάξω και να της πω, "Θα τα πας τέλεια. Πάντα τα πηγαίνεις περίφημα, καταλαβαίνεις, είσαι καλλιτέχνης, θα τα πας φανταστικά», είπε ο Κάμπελ. «Απλώς φαινόταν ότι ήθελε να ακούσει μια ήρεμη φωνή».

Όπως εξηγεί, εντυπωσιάστηκε από τον τρόπο που η Lady Gaga διεκπεραίωσε το καθήκον της. «Ο τρόπος που προετοιμάστηκε για να τραγουδήσει τον Εθνικό Ύμνο με άγγιξε βαθιά ως κάποιος που έχει πάρει όρκο να υπερασπίζεται την πατρίδα του», είπε στους Times, χαρακτηρίζοντας την ερμηνεία της «απίστευτα αυθεντική», ενώ αποκάλυψε επίσης πως η τραγουδίστρια τού είπε ότι «αυτή είναι η πιο σημαντική ημέρα στη ζωή μου».

