Η DJ και μουσικός παραγωγός από την Σκωτία, SOPHIE έφυγε σήμερα το πρωί στην Αθήνα μετά από ένα ξαφνικό ατύχημα.

Ο θάνατος της ανακοινώθηκε από ένα μέλος της ομάδας της: «Με βαθύτατη λύπη πρέπει να σας ανακοινώσω ότι η μουσικός και παραγωγός, SOPHIE πέθανε σήμερα γύρω στις 4 τα ξημερώματα στην Αθήνα όπου ζούσε το τελευταίο διάστημα μετά από ένα ξαφνικό ατύχημα. Αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα μας είναι ο σεβασμός και η ιδιωτικότητα της οικογένειας μας. Επίσης, θα παρακαλούσαμε λίγο σεβασμό από τους φαν της και να αντιμετωπίσουν με ευαισθησία τα νέα του θανάτου της. Η Sophie ήταν μια πρωτοπόρος του νέου ήχου, μια από τις πιο επιδραστικές μουσικούς της τελευταίας δεκαετίας, όχι μόνο για τις ευφυείς παραγωγές της και την δημιουργικότητα της αλλά και για το μήνυμα και την ορατότητα που είχε πετύχει. Ήταν ένα σύμβολο απελευθέρωσης», έγραφε η ανακοίνωση.

Η SOPHIE έγινε γνωστή για την πειραματική προσέγγιση της πάνω στην ποπ μουσική και η χρήση επεξεργασμένων φωνητικών ήταν πρωτοπριακή για την εξερεύνηση της ταυτότητας φύλου.

Γεννήθηκε στην Γλασκώβη το 1986. Κυκλοφόρησε το ντεμπούτο της άλμπουμ 'Oil Of Every Pearl's Un-Insides' το 2018. Είχε προταθεί για Grammy καλύτερου ηλεκτρονικού άλμπουμ το 2019. Νωρίτερα φέτος, οι Autechre έκαναν remix το κομμάτι της ‘BIPP’ από το 2013.

Είχε δηλώσει στο Billboard το 2018 ότι «To να είσαι τρανς είναι σα να παίρνεις τον έλεγχο του σώματος για να το συγχρονίσεις με το πνεύμα και την ψυχή σου έτσι ώστε αυτά τα δύο να μην μάχονται το ένα το άλλο για να επιβιώσουν. Στη Γη, μπορείς να έρθεις πιο κοντά στην πραγματική σου ουσία χωρίς τις κοινωνικές πιέσεις των παραδοσιακών ρόλων που βασίζονται στο φύλο».

Στην αρχή της καριέρας της δεν ήταν πολλά στοιχεία γνωστά για την SOPHIE η οποία έκρυβε την ταυτότητα της από την δημοσιότητα. Αρκετοί την κατηγορούσαν για ιδιοποίηση της γυναικείας ταυτότητας πριν κάνει επίσημα coming out το 2017 ως τρανς με την κυκλοφορία του βίντεο "It's Okay to Cry". Ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποίησε την πραγματική της φωνή και το πρόσωπο της δημόσια.





Το 2015, μαζί με τους Diplo, Toby Gad και Ariel Rechtshaid έγραψε τη σύνθεση του 'Bitch I'm Madonna' της Madonna στο οποίο συμμετείχε η Nicki Minaj. Οι πιο σημαντικές συνεργασίες της ήταν με τον ιδρυτή της PC Music, A.G Cook, την Charli XCX και τον ράπερ Vince Staples.







Με στοιχεία από το mixmag

