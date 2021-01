Απατεώνας κατάφερα να προσποιηθεί με επιτυχία την ηθοποιό Λίλι Ρέινχαρτ του Riverdale σε συνέντευξη, παραδέχθηκε το περιοδικό Seventeen.

Οι υπεύθυνοι του περιοδικού ζήτησαν δημοσίως συγγνώμη, λέγοντας πως «δημοσίευσαν για λίγο» ένα κείμενο με πληροφορίες που πίστεψαν ότι προέρχονται από την πρωταγωνίστρια της δημοφιλούς σειράς Riverdale.

«Υπέπεσε στην αντίληψή μας πως το άτομο που επικοινώνησε μαζί μας ήταν, στην πραγματικότητα, κάποιος απατεώνας και δεν είχε καμία σχέση με την σταρ του Riverdale. Θέλουμε να ζητήσουμε ειλικρινά συγγνώμη από την Λίλι και τους θαυμαστές της για το ατυχές περιστατικό», σημείωσαν σε σχετική ανακοίνωση.

Το περιοδικό αφαίρεσε το άρθρο από το σάιτ και είπε ότι θα «αναθεωρήσει τις εσωτερικές διαδικασίες διασταύρωσης πληροφοριών για να βεβαιωθεί πως δεν θα ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο».

Η 24χρονη ηθοποιός σχολίασε το περίεργο περιστατικό μέσω Instagram, λέγοντας: «Για έναν αλλόκοτο λόγο, κάποιος προσποιήθηκε ότι είμαι εγώ σε συνέντευξη στο Seventeen. Δεν ειπώθηκε τίποτα ακατάλληλο, αλλά αυτά δεν ήταν τα λόγια μου και ήθελα να το ξεκαθαρίσω».

Εκτός από το να παρουσιαστεί ως Ρέινχαρτ, το συγκεκριμένο άτομο φαίνεται επίσης να προσποιήθηκε τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων της ηθοποιού, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για την καινούργια σεζόν της σειράς, σύμφωνα με το Buzzfeed.

Ο δημοσιογράφος Lucas Hill-Paul ανέφερε πως επίσης έπεσε θύμα απάτης από το ίδιο άτομο και πως θα αφαιρέσει με την σειρά του ένα άρθρο που έγραψε για την Daily Express.

«Έμαθα πως η συνέντευξη με την Λίλι Ρέινχαρτ ήταν ψεύτικη και πως κάποιος προσποιείται την Λίλι και τον μάνατζέρ της», έγραψε στο Twitter. «Προφανώς ντρέπομαι και νιώθω αρκετά ενοχλημένος, και ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από οποιονδήποτε παραπλάνησε το άρθρο», πρόσθεσε.

It's been brought to my attention that the interview I shared with Lili Reinhart was fake, and someone has been impersonating Lili and her publicist. Obviously, I'm embarrassed and quite disturbed, and sincerely apologise to anyone who was misled by the article.