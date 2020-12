Η Μπιγιονσέ για μία ακόμη φορά, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, στηρίζει εκείνους που έχουν ανάγκη. Θα προσφέρει επιδόματα 5.000 δολαρίων σε ανθρώπους που είναι αντιμέτωποι με κατάσχεση ή έξωση, εξαιτίας της στεγαστικής κρίσης που έχει προκαλέσει o κορωνοϊός.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν αίτηση για τα επιδόματα από τις 7 Ιανουαρίου, ανακοίνωσε η σταρ στην ιστοσελίδα της. Στα τέλη Ιανουαρίου θα επιλεγούν οι 100 άνθρωποι που θα λάβουν τη δωρεά.

Η άρση της αναστολής των εξώσεων (που αποφασίστηκε στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο) θα έχει ως αποτέλεσμα «κατασχέσεις λόγω ενυπόθηκων δανείων και εξώσεις ενοικιαστών. Πολλές οικογένειες επηρεάζονται, λόγω της πανδημίας που προκάλεσε απώλειες δουλειών, λόγω ασθένειας και εξαιτίας της συνολικής πτώσης της οικονομίας», επισημαίνει η ανακοίνωση που εξέδωσε η Μπιγιονσέ.

Εκτιμάται ότι 9,2 εκατομμύρια ενοικιαστές, που έχασαν το εισόδημά τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας, χρωστάνε ενοίκια, σύμφωνα με ανάλυση του think tank Center on Budget and Policy Priorities.

Μόλις αρθεί η αναστολή, πολλοί από αυτούς θα πρέπει να πληρώσουν τα οφειλόμενα ενοίκια, ή να κάνουν κάποιο διακανονισμό με τον ιδιοκτήτη, διαφορετικά μπορεί να κινδυνεύσουν να χάσουν το σπίτι τους.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Μπιγιονσέ στηρίζει ανθρώπους που έχουν ανάγκη, κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ήδη μέσα από ένα άλλο πρόγραμμα, για τη στήριξη μικρών επιχειρήσεων μαύρων ιδιοκτητών που έχουν πληγεί, έχει δώσει επίδομα 10.000 δολαρίων σε 250 περιπτώσεις.

Επίσης, τον Απρίλιο ένωσε τις δυνάμεις της με τον Τζακ Ντόρσεϊ του Twitter, κάνοντας δωρεά 6 εκατομμυρίων δολαρίων, για πρωτοβουλίες στήριξης λόγω κορωνοϊού.



Με πληροφορίες από CNN

Ακολουθήστε το LiFO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο LiFO.gr