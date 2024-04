Σε δημοπρασία «χαμένος» πίνακας του Γκούσταφ Κλιμτ- Η αξία του εκτιμάται στα 50 εκατ. ευρώ

Ένας πίνακας του Γκούσταφ Κλιμτ που θεωρούνταν χαμένος τα τελευταία 100 χρόνια, πρόκειται να δημοπρατηθεί στη Βιέννη.

Υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τον ημιτελή πίνακα, Portrait of Fraulein Lieser, τον οποίο ο Κλιμτ ξεκίνησε το 1917 - ένα χρόνο πριν από το θάνατό του. Υπάρχουν επίσης συζητήσεις σχετικά με το ποια είναι η γυναίκα στον πίνακα και τι συνέβη με αυτόν κατά τη διάρκεια της ναζιστικής εποχής.

Η αξία του πίνακα εκτιμάται σε έως και 50 εκατ. ευρώ (53 εκατ. δολάρια), αν και ενδέχεται να πιάσει υψηλότερη τιμή. Πιστεύεται ότι απεικονίζει μία από τις κόρες είτε του Adolf είτε του Justus Lieser, οι οποίοι ήταν αδέλφια από πλούσια οικογένεια Εβραίων βιομηχάνων. Οι ιστορικοί τέχνης Thomas Natter και Alfred Weidinger λένε ότι ο πίνακας απεικονίζει την Margarethe Constance Lieser, κόρη του Adolf Lieser.

Αλλά ο οίκος δημοπρασιών im Kinsky στη Βιέννη, ο οποίος δημοπρατεί το έργο τέχνης, προτείνει ότι ο πίνακας θα μπορούσε επίσης να απεικονίζει μία από τις δύο κόρες του Justus Lieser και της συζύγου του Henriette.

Ο οίκος δημοπρασιών ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι η ακριβής τύχη του πίνακα μετά το 1925 παραμένει «ασαφής». «Αυτό που είναι γνωστό είναι ότι αποκτήθηκε από έναν νόμιμο προκάτοχο του αποστολέα τη δεκαετία του 1960 και περιήλθε στον σημερινό ιδιοκτήτη μέσω τριών διαδοχικών κληρονομιών».

