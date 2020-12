Ο γιος του ιδιοκτήτη ενός από τα μεγαλύτερα hedge fund παγκοσμίως σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα όταν το αυτοκίνητό του έπεσε πάνω σε ένα κατάστημα, στην πόλη Γκρίνουιτς του Κονέκτικατ.

Ο 42χρονος Ντέβον Ντάλιο ήταν γιος του 71χρονου Ρέιμοντ Ντάλιο, δισεκατομμυριούχου ιδρυτή του Bridgewater Associates, ενός hedge fund που ίδρυσε το 1975.

Το πολυτελές όχημα του Ντέβον έπεσε πάνω σε ένα κατάστημα Verizon, σε εμπορικό κέντρο, το απόγευμα της Πέμπτης και τυλίχθηκε στις φλόγες. Η αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης που σσχεδόν κατέστρεψε επίσης το κατάστημα, σύμφωνα με το Associated Press.

Όταν η αστυνομία έφτασε στο σημείο, το κατάστημα είχε πάρει φωτιά. Σύμφωνα με τις αρχές, το ντεπόζιτο του αυτοκινήτου πιθανόν εξερράγη όταν το όχημα έπεσε πάνω στο κατάστημα. Οι υπάλληλοι κατάφεραν να διαφύγουν ασφαλείς.

Σε μήνυμα μέσω Twitter, o Ρέι Ντάλιο είπε πως η οικογένεια «θρηνεί και θα επιθυμούσε να μην επικοινωνήσει με κανέναν αυτή τη στιγμή». «Γνωρίζουμε πως τον φρικτό πόνο που νιώθουμε, μοιράζονται πολλοί και τους συμπονούμε. Ο Θεός μαζί σας, ειδικά σε αυτή την φάση της χρονιάς».

Ο Ντέβον Ντάλιο ήταν παντρεμένος και είχε μια κόρη.

It is with great pain that I am sharing with you that my 42 year old son was killed in a car crash yesterday. My family and I are mourning and processing and would prefer to be incommunicado for the time being.

We know that the terrible pain we are feeling has been and continues to be felt by so many others so our sympathies go out to them. May God be with you and may you cherish your blessings, especially at this time of year.