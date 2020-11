Ο Ρούπερτ Γκριντ κατέρριψε το ρεκόρ του Ντέιβιντ Ατένμπορο στο Instagram κατακτώντας ένα εκατομμύριο followers στο γρηγορότερο χρόνο.

Ο πρώην πρωταγωνιστής του Χάρι Πότερ φωτογραφήθηκε με τη νεογέννητη κόρη του, την περασμένη Τετάρτη, και η πρώτη του ανάρτηση άγγιξε τους ένα εκατομμύριο followers μόλις 241 λεπτά αργότερα, ήτοι 43 λεπτά ταχύτερα από τον Ατένμπορο.

"Welcome Weasley, it's about time."