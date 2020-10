Οι πρίγκιπας Τζορτζ, πριγκίπισσα Σάρλοτ και πρίγκιπας Λούι ενώθηκαν για να κάνουν την πρώτη τους σόλο επίσημη βασιλική εμφάνιση μπροστά στην κάμερα.

Σε βίντεο, που δημοσιεύτηκε στην επίσημη σελίδα των γονιών τους, Δούκα και Δούκισσας του Κέιμπριτζ, τα τρία νεαρά μέλη της βασιλικής οικογένειας κάνουν στον 94χρονο ραδιοτηλεοπτικό παραγωγό και φυσιολάτρη Ντέιβιντ Ατένμπορο από μια ερώτηση ο καθένας τους- ενώνοντας τις φωνές τους για να βοηθήσουν στην περαιτέρω ευαισθητοποίηση σχετικά με τις περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Πρώτος ξεκινά ο 7χρονος Τζορτζ που λέει, «Γεια σου Ντέιβιντ Ατένμπορο. Ποιο πιστεύεις ότι είναι το επόμενο ζώο που θα εξαφανιστεί;», με τον Ατένμπορο να απαντά πως ελπίζει αυτό να μην συμβεί ξανά.

Μετά την σίγουρη και καθαρή φωνή του Τζορτζ, έρχεται η 5χρονη Σάρλοτ που ελαφρώς αγχωμένη, ρωτά: «Γεια σου Ντέιβιντ Ατένμπορο, μου αρέσουν οι αράχνες. Εσένα σου αρέσουν;».

Τελευταίος παίρνει τον λόγο ο 2 ετώ Λούι που ρωτά τον Ατένμπορο ποιο ζώο του αρέσει περισσότερο, προφέροντας ταυτόχρονα με χαριτωμένο και πολύ αστείο τρόπο την λέξη «animal».

