Αν ισχύει αυτό που λένε, ότι δηλαδή τα μάτια "μιλούν" τη δική τους γλώσσα, τότε υπάρχει εξήγηση που το "φλύαρο" βλέμμα της Μελάνια Τραμπ έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες.

Και δεν πρόκειται για ένα οποιοδήποτε βλέμμα, αλλά για εκείνο που προοριζόταν για την πολυαγαπημένη κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα και απ' ό,τι φαίνεται αποκαλύπτει τις ψυχρές σχέσεις ανάμεσα στις δύο γυναίκες.

Το νέο αυτό περιστατικό με το δολοφονικό βλέμμα της Πρώτης Κυρίας στην Ιβάνκα Τραμπ προέκυψε χθες και κατά τη διάρκεια Εθνικής Συνέλευση των Ρεπουμπλικανών. Ας σημειωθεί ότι λίγες ώρες νωρίτερα είχε δοθεί στη δημοσιότητα το απόσπασμα ενός νέου βιβλίου το οποίο βρίθει λεπτομερειών για τις τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στην Ιβάνκα και τη Μελάνια.

Τη στιγμή που η Ιβάνκα ολοκληρώνει ένα μικρό σχόλιο, λίγο πριν από την ομιλία αποδοχής του πατέρα της και σημερινού Προέδρου των ΗΠΑ είναι η στιγμή που έχει γίνει σήμερα meme σε εκατομμύρια λογαριασμούς στο Twitter: εκείνη περνά μπροστά από την Πρώτη Κυρία, οι δυο τους ανταλλάσσουν μία σύντομη ματιά, φαινομενικά χαμογελαστές και μετά τα μάτια της Μελάνια Τραμπ φαίνεται να κάνουν το γνωστό στους Αμερικανούς "eye roll", μία γκριμάτσα που κρύβει μέσα της δυσφορία, απόγνωση και απαξίωση ταυτόχρονα.

Κατά κάποιους, η νέα ένταση ανάμεσα στις δύο γυναίκες πυροδοτήθηκε από την κυκλοφορία του αποσπάσματος βιβλίου που υπογράφει η άλλοτε επιστήθια φίλη της Μελάνια, Στέφανι Γουίνστον Γουόλκοφ, πόνημα, το οποίο μεταξύ άλλων αποκαλύπτει ότι η Μελάνια ήταν η "αρχιτέκτονας" του «Operation Block Ivanka» και προκειμένου να εμποδίσει την Ιβάνκα να εμφανιστεί στις φωτογραφίες της ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Στο ίδιο βιβλίο περιγράφεται ο ξέφρενος ανταγωνισμός ανάμεσα στην 50χρονη Μελάνια και την 38χρονη "χρυσή κληρονόμο", όπως περιγράφεται από τώρα η κόρη του Αμερικανού μεγιστάνα, με τις δύο γυναίκες να έχουν "μοιράσει" στα δύο τον Λευκό Οίκο με ζώνες επικυριαρχίας...

Ειδικότερα, η Ιβάνκα που εργάζεται και ως σύμβουλος του πατέρα της, διατηρεί γραφείο στη Δυτική Πτέρυγα, τη στιγμή που η Μελάνια βρίσκεται ακριβώς απέναντι, στην Ανατολική Πτέρυγα.

Όπως επισημαίνεται στο βιβλίο «Melania and Me: My Years as Confidant, Advisor and Friend to the First Lady» που θα κυκλοφορήσει την 1η Σεπτεμβρίου, το γεγονός ότι σπανίως οι φωτογράφοι θα εντοπίσουν τις δύο γυναίκες μαζί, μόνο τυχαίο δεν πρέπει να θεωρείται, καθώς δεν θέλουν να αντικρίζουν η μία την άλλη, παρά μόνο όταν κρίνεται απολύτως αναγκαίο για το καλό του Προέδρου.

Όσο για το περιεχόμενο του βιβλίου, αυτό θεωρείται προϊόν συνομιλιών ανάμεσα στην Πρώτη Κυρία και τη συγγραφέα, τις οποίες μυστικά μαγνητοφωνούσε η δεύτερη...

Όσο για το βλέμμα, αυτό δεν θεωρείται καθόλου τυχαίο γεγονός. Εδώ και καιρό η Μελάνια Τραμπ φροντίζει -αν και αιωνίως σιωπηλή, με εξαίρεση τον λόγο της στο Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών- να δίνει σημάδια της απροθυμίας της να υπακούει στον Τραμπ και τις απαιτήσεις του, κατά τη διάρκεια περιοδειών και άλλων υποχρεώσεων που τους "θέλουν" μαζί.